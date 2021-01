Hrozí vám vyhorenie v spálni? Tu je 5 signálov, ktoré by ste nemali ignorovať a 1 okamžité riešenie

Mnoho ľudí si myslí, že ich sexuálny život je dokonalý presne taký, aký je. Nespozorujú prvé varovné signály a podcenia prvé problémy, nechajú ich zájsť príliš ďaleko a potom je už neskoro niečo zachraňovať. Dôležité je preto všímať si problematické situácie, zlyhania alebo ťažkosti a začať ich riešiť čo najskôr. Ktoré to sú?

Strata záujmu a chuti na sex

Prvým prejavom vyhorenia je pokles sexuálneho libida, čiže pokles chuti a záujmu o sex. Ten môže prísť spočiatku nebadane a postupne, najskôr sa vám iba „nechce“ každý deň, potom sa to zhoršuje. Podľa štatistík by mal mať zdravý človek so svojim partnerom sex 3 až 4 krát za týždeň, ale je to individuálne. Veľa ovplyvňuje aj vek.

Práve muži po 40-tke a v strednom veku majú problém s poklesom libida najviac viditeľný. Ak ho zanedbajú, po čase prichádza dokonca až odmietanie akéhokoľvek fyzického kontaktu s partnerkou. To následne môže prerásť do nezhôd vo vzťahu.

Problém s nástupom erekcie

Druhým prejavom vyhorenia sexuálneho života sú ťažkosti s nástupom erekcie. Aj v tomto prípade platí, že spočiatku je problém málo badateľný, môže byť sporadický a nie vždy v rovnakej intenzite. Ak sa však začne čoraz viac opakovať a problém je pravidelný, treba spozornieť. Nemusí pritom ísť iba o úplné zlyhanie nástupu.

Niekedy môže napríklad trvať dlhšiu dobu, než erekcia nastane. Inokedy zas môže nastať problém s tým, že k stoporeniu príde, ale nie je veľmi rýchlo ochabne a je potrebná ďalšia stimulácia. Najhoršie je, ak trvá nástup viac než 10 minút.

Ťažkosti s tvrdosťou erekcie

Niektorí muži nemajú až taký viditeľný problém s nástupom erekcie, ako s jej tvrdosťou. To, ako veľmi tvrdé stoporenie máte, určuje do veľkej miery aj kvalitu samotného pohlavného styku. Tvrdosť erekcie sa podpíše aj na veľkosti penisu.

Opakované alebo dlhodobé problémy s nedostatočne pevnou erekciou sa navonok prejavia mäkkým penisom na dotyk. Väčšinou je za nimi problém s cirkuláciou krvi v pohlavnom úde, kedy nedochádza k dostatočnému naplneniu toporivých telies. To spôsobí aj ovisnutie penisu, ktorý tak nedosiahne typickú vzpriamenú polohu.

Rýchle ochabnutie stoporenia

Problémovým príznakom, ktorý však môže mať viacero príčin, je veľmi rýchle ochabnutie erekcie a jej strata. V tomto prípade ide o prejav ťažkostí týkajúcich sa už nielen krvného obehu a prekrvenia toporivých telies, môže ísť aj o zhoršenie libida a sexuálnej vzrušivosti. Výsledkom každopádne býva príliš krátke trvanie erekcie.

Jej rýchle ochabovanie môže súvisieť aj s nevhodnou sexuálnou stimuláciou alebo stratou vzrušenia v dôsledku ústupu vzrušujúceho podnetu. Ak sa vám však problém s rýchlym ukončením erekcie stáva pravidelne, neignorujte ho.

Problémy s ejakuláciou

Posledným typom príznakov a signálov, že vám hrozí vyhorenie v spálni, sú problémy s ejakuláciou, čiže orgazmom. Môže sa jednať buď o príliš dlhé trvanie, kým orgazmus dosiahnete, alebo naopak o príliš rýchlu či predčasnú ejakuláciu. To prvé býva spôsobené aj nízkym libidom, to druhé môže mať viacero príčin.

Za predčasnou alebo príliš rýchlou ejakuláciou bývajú vysoká vzrušivosť, ale aj nedostatok sexu všeobecne alebo problémy s testosterónom. Môže ísť tiež o prejav nejakých zápalov na penise alebo o fyziologické ťažkosti týkajúce sa uzdičky.

Rýchle a prirodzené riešenie

Aby ste zabránili alebo zvrátili vaše vyhorenie v spálni a sexuálnom živote, je treba konať, nie čakať. Jednou z možností, ktoré ponúkajú rýchle a prirodzené riešenie, je značka eJoy®. V zložení produktu sú bylinné extrakty, afrodiziaka, vitamíny a aminokyseliny. Ide o tabletky s jednoduchým dávkovaním hodinu pred pohlavným stykom.

Na výber máte štandardné tabletky eJoy® na komplexnú podporu potencie a špeciálne tabletky eJoy® LONG na predĺženie erekcie a oddialenie príliš rýchlej ejakulácie. V oboch prípadoch sa jedná o prípravok dostupný bez receptu.

Zakúpiť si ho viete priamo z pohodlia domova cez oficiálny eshop eJoy®, nájdete tu viacero veľkostí a druhov balenia. Hoci nejde o žiadny zázračný prútik, značka má dlhoročnú históriu a pozitívne referencie. Stojí za to ju teda minimálne vyskúšať!

