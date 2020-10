Krásna mama & dcéra Soňa a Ema Müllerové: ženy, takto sa starajte o svoje prsíčka!

Tiež sú to normálne zaneprázdnené ženy, ktoré naháňajú čas a snažia sa stihnúť všetko. Soňa, nestarnúca moderátorská legenda, sa prihovára z obrazoviek už niekoľkým generáciám žien. Ema žije v Paríži, kde pracuje ako PR manažérka pre medzinárodné módne značky. Má úspešný podcast, Témy Emy, kde otvorene rozpráva o svojich problémoch, trápeniach a nedokonalostiach, aby ženy vedeli, že v tom nie sú samé. V septembri uviedla svoju značku Emaem s prvou kolekciou tričiek “Som bohyňa”.

A presne v duchu tohto hesla sa obe správajú k svojmu telu: „Láska matky a dcéry je jedno úžasné, jedinečné puto, ktoré by nikdy nemala pretrhnúť zákerná choroba, ako dôsledok zanedbanej prevencie,“- potvrdzuje Soňa Müllerová. Spolu so svojou dcérou vravia v novej kampani Nie rakovine prsníka, na ktorú ochorie u nás každoročne priveľa žien. Prečo máme takú zlú štatistiku?

Je to v našich rukách. Doslova!

Žiaľ, stále platí, že približne 30 percent žien s touto diagnózou na Slovensku je diagnostikovaných až v pokročilých štádiách rakoviny prsníka. V priemere až 300 žien ročne zomrie úplne zbytočne, pretože pravidelne neabsolvujú skríningové mamografické vyšetrenie, ktoré je schopné odhaliť toto ochorenie včas, keď sa ešte dá liečiť. Veľmi dôležitou súčasťou bežnej prevencie je aj samo vyšetrenie prsníkov – päť minút, raz mesačne a napriek tomu ho reálne vykonáva možno desať percent žien… Myslime na tieto fakty aj v koronakríze a využime šancu mať zdravé prsia. Október je už tradične zasvätený tomuto krásnemu kúsku ženského tela v celosvetovej kampani Pink October. Medzinárodný mesiac povedomia o rakovine prsníka funguje v 47 krajinách, Slovensko nie je výnimkou.

Ukazuje sa, že je stále čo zlepšovať na povedomí a informovanosti: „Naše aktivity prinesú viac podpory a informácií, napríklad o aktuálne dostupnej modernej liečbe, medicínskych postupoch a metódach,“ hovorí prezidentka NIE RAKOVINE Jana Španková, ktorá pri tejto príležitosti dáva do pozornosti úžasnú vec. Pančušky, ktoré sú viac než „len“ pančušky! Pretože pripomínajú a pomáhajú a robia to s láskou. „Obliekli sme sa do krásnych pančušiek z Beponu, na ktorých je maličké ružové srdiečko, ako symbol lásky, ženskosti a zdravých pŕs. Veríme, že sa budú ženám páčiť a pripomenú im, že by nemali zanedbať samovyšetrovanie a preventívne prehliadky,“- vysvetľuje Soňa. „A okrem toho symbolický výťažok z predaja pančušiek pomôže vytvoriť ďalšie pacientske centrum na onkológii, kde vyliečené ženy pomáhajú novým pacientkám.“

Je jedno kto ste a koľko máte rokov

Vo svete je bežné, že sa známe ženy postavia na čelo podobných kampaní; nielen za lepšiu a dostupnejšiu liečbu, ale aj ako pripomenutie faktu, že naše dve prsia sú jediné ktoré máme, a vďaka pravidelnému samo vyšetrenie a mamografii si ich udržíme zdravé. Speváčka Kylie Minogue je jedna z nich. Rakovina ju zastihla ako 36 ročnú, na vrchole slávy a na začiatku ju lekári nediagnostikovali správne. Alebo Sheryl Crow, ďalšia speváčka, ktorá postupovala presne ako z veľkej knihy: nahmatala si hrčky, objednala sa na mamografiu a predišla najhoršiemu. Chorobu zachytila včas aj tenistka Martina Navrátilová, herečka Cynthia Nixon, Melanie Griffith, či Olivia Newton John.

Tragickým príkladom neskorého zachytenia je slávna Brenda zo seriálu Beverly Hills 902 10, ktorá momentálne bojuje so štvrtým štádiom rakoviny prsníka. Nedávno na ňu zomrela Kelly Preston, manželka Johna Travoltu a Slovensko bolo šokované keď boj s rakovinou prsníka prehrala herečka Silvia Petöová, čerstvá päťdesiatnička. Sme raz také, kladieme sa na posledné miesto a vždy uprednostníme niečo dôležitejšie. Nech je nám Ružový október pripomienkou toho, že milovať musíme začať od seba, aby sme lásku ešte dlho mohli rozdávať ďalej.

