Minitrapas Dominiky Kavaschovej: čo vyviedla so svojím autom?

„Keď som prvýkrát nasadla do svojej dvestoosmičky, bola som nadšená. Výborne sa mi v nej sedelo, motor mal ťah, úplne ľahučko sa ovládala. Po pár kilometroch ma však jedna vec mimoriadne prekvapila. Zdalo sa, že niekto okrem mňa riadi auto,“ uvádza Dominika podrobnosti. „Volant totiž niekedy kládol odpor a vyrovnával riadenie. Zastavila som najskôr, ako sa dalo, a vyplašená volala do servisu, že s mojím novým autíčkom niečo je.“

Zdroj: Peugeot Slovensko

Mladá herečka sa pri spomienke na svoju prvú jazdu chytá za hlavu. „Pán, s ktorým som volala, mi povedal, že auto je úplne v poriadku. Akurát že v ňom mám zapnutú funkciu kontroly opustenia jazdného pruhu. A že je tam namontovaná kvôli mojej bezpečnosti,“ zabáva sa Dominika na vlastnej neskúsenosti.

Zdroj: Peugeot Slovensko

Odvtedy sú nerozlučná dvojica a herečka je so svojím Peugeot 208 mimoriadne spokojná. A keď práve tento model získal najvyššie európske ocenenie Car of the Year 2020 a ona nedávno titul Herečka roka, promptne zareagovala: „Na čom inom by mala jazdiť herečka roka, keď nie na aute roka?“ žartuje Dominika na tému zhody výsledkov televíznej a motoristickej ankety.

- reklamná správa -