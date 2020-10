Toto je 6 najčastejších sexuálnych nezmyslov o mužoch. Veľa žien im verí doteraz!

Každý z nás má nejaké predstavy o tom, čo sa mu pri sexe páči, ako by malo milovanie ideálne vyzerať a čo všetko by mal vedieť partner spraviť pre toho druhého. Veľa krát však ide iba o mýty, zidealizované predstavy alebo jednoducho o predsudky či omyly. Ak ich však dotiahneme do extrému, môže to byť pohroma pre mužov aj ich ženy.

Sex môže byť hocikedy, najlepšie stále

Predstava, že muži sú sexuálni predátori, ktorí túžia iba a len po sexe, je veľmi zakorenenou v našej spoločnosti. Nepopierame, že do istej miery to môže byť pravda, niektorí muži najmä v mladšom veku akoby stále nemali dosť. Zďaleka však nejde o štandard. Mnoho mužov sa potom musí vyhovárať na pracovnú vyťaženosť, únavu či málo času.

Prečo? Jednoducho preto, že nie vždy sa im chce mať sex. Výhovorky používajú len preto, len aby nemuseli byť „k dispozícii“ partnerke vždy, keď ona bude chcieť.

Erekcia príde sama od seba

Stačí si pozrieť do takmer každého jedného magazínu pre ženy alebo si pozrieť zopár filmov pre dospelých a hneď vidíme prvý mýtus stelesnený v praxi. Predstava, že muž dosiahne erekciu doslova samovoľne, je nezmysel, ktorého sa veľa žien nevie zbaviť.

Tak, ako ženy, aj muži potrebujú predohru a ženy by jej mali venovať náležitú pozornosť. Tá môže mať podobu dotykov, ideálne v kombinácii s orálnou stimuláciou.

Veľmi dôležité je aj vnímanie inými zmyslami, napríklad zrakom a čuchom. Ak sa žena oblečie zvodne a dá si nejaký zmyselný parfum, má to prirodzene pozitívny efekt aj na rýchlosť nástupu erekcie u muža. Potom je predohra naozaj hrou!

Ejakulátu musí byť veľa

Ďalšou mylnou predstavou, tiež podporovanou filmami pre dospelých, je veľké množstvo ejakulátu pri vyvrcholení. V realite potom môžu byť muž aj žena sklamaní.

Pravdou však je, že pri bežnej ejakulácii dochádza k výstreku zhruba 5 až 10 ml ejakulátu, čo je obvykle v objeme 2 až 3 čajových lyžičiek. Množstvo aj iné vlastnosti semena závisia do veľkej miery od pitného režimu či od pravidelnosti sexu a orgazmov. Za celý život vyprodukuje mužské telo spolu okolo 60 až 70 litrov ejakulátu.

Muž dosiahne orgazmus vždy

Viaceré prieskumy ukazujú, že opakovaný orgazmus behom niekoľkých minút dokážu zažiť len mladí muži do 25 rokov a ani u nich to nie je pravidlom. Obvykle sa udáva, že mať viac ako 1 orgazmus za hodinu vie len 1 z 5 mladých mužov v tomto veku.

Väčšina mužov totiž musí po vyvrcholení prejsť odpočinkovou fázou, kedy naberú silu a oddýchne si aj celý mechanizmus vzniku erekcie a vyvrcholenia.

Až po určitej dobe je potom muž pripravený znova „do akcie“ a aj tu treba počítať s tým, že pri opakovaní nemusí už ani zďaleka dosiahnuť takú výkonnosť, ako prvý raz. Toto riziko úmerné stúpa s vyšším vekom, najmä u mužov nad 40 rokov.

Penis stojí vzpriamene a je vždy tvrdý

S predošlým nezmyslom súvisí aj ďalší rozšírený mýtus a to na tému, že penis býva takmer vždy 100 % tvrdý a vo vzpriamenej polohe. Prieskumy však ukazujú, že zhruba len 10 % mužov dokáže udržať penis vztýčený, čiže ho má takmer tesne pri bruchu. Priemerné postavenie pohlavného údu je skôr v 45 stupňovom uhle k bruchu.

To isté platí aj o tvrdosti. Tu je tiež rizikovým faktorom vyšší vek, kde platí, že muži v strednom veku ani zďaleka nedokážu udržať 100 % erekciu po celý čas.

Pravý gentleman počká na partnerku

Posledným predsudkom, aj keď tu treba povedať, že čiastočne neoprávneným, je predstava, že muž musí počkať so svojim orgazmom na ženu. Bohužiaľ, je to skôr výnimka.

Ako ukazujú čísla v tejto oblasti, zvyčajne dochádza k ejakulácii do 4 až 5 minút. U žien je však čas dosiahnutia vyvrcholenia dlhší, zhruba dvakrát toľko. Dôvod? Odlišnosť vnímania sexuálneho dráždenia, ale aj iný mechanizmus dosahovania orgazmu. No vina je niekedy aj na strane muža, ktorý má problém s príliš rýchlou ejakuláciou.

