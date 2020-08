Jozef Hollý roztlieskal námestie v rakúskom meste!

Zdroj: Instagram Jozef Hollý

To by málokto čakal, že slovenský klavírny virtuóz bude hrať na ulici a dokonca bosý! Obyvatelia a návštevníci rakúskeho mesta Linz mali cez víkend možnosť zažiť majstrovské umenie a rýchle prsty Jozefa Hollého. Nebol to však klasický koncert s pódiom a ansámblom umelcov ako sme u neho zvyknutí. Išlo o spontánnu hru na voľne stojacom krídle na námestí.