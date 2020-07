FOOD DEGUSTÁTOR: Občerstvenie na cestách - veľký test hotdogov

Poznáte to, dlhá cesta autom stále pred vami, no v bruchu vám už hudci vyhrávajú. Času na plnohodnotné jedlo nie je, nekvalitou sa však človek kŕmiť nechce ani v takejto situácii. Mnohí vodiči preto radi siahnu po hotdogoch – ich príprava netrvá dlho, sú teplé, rýchlo zasýtia a dnes sú súčasťou ponuky takmer na každej čerpacej stanici.

Ani párok v pečive však nechutí všade rovnako. S expertom na gastronómiu Martinom Barnom, sme sa vybrali na čerpacie stanice Slovnaft, Shell a OMV, aby sme zistili, kde zaženiete náhly hlad najlepšie.

KATEGÓRIA: Klasický hotdog

K základnej podobe hotdogu nemožno mať výhrady nikde – pomer otvoru pečiva a hrúbky párku bol na čerpacích staniciach všetkých troch značiek vyvážený. Tento parameter je pritom podstatný, keďže omáčky (kečup, horčica) sú tak vo všetkých prípadoch rovnomerne rozdelené po celej dĺžke a nielen natlačené v spodnej časti. Otvory v pečive na to vytvárajú dostatočný priestor.

Na čerpačke Slovnaftu som dostal hotdog v klasickom francúzskom pečive. Bolo v poriadku, hoci v pomere k párku bolo trochu objemnejšie. Vo výsledku to však nekazilo chuť a pečivo zostalo mäkké aj keď dlhšie stálo.

Pečivo Shell bolo hutné a mal som pocit, že trochu gumové. „Gumovosť“ bola po odstátí ešte výraznejšia.

Na OMV bolo pečivo najchrumkavejšie. Nie je totiž zapekané v kontaktnom grile, ale pečené priamo v piecke. Výsledný efekt má niečo do seba. Objemovo je pečiva menej, čo je však výhoda, ak sa ním nechcete presýtiť.

Zdroj: KUBUS

„Najmäsovejšie“ chutí párok jednoznačne na OMV, nasleduje Slovnaft a Shell. Omáčky boli kvalitné vo všetkých troch prípadoch.

Výsledok :

Rozdiely sú naozaj v detailoch. Kým Slovnaft môže lákať na jemné pečivo, OMV ho doháňa spôsobom prípravy. Na OMV nám najviac chutil aj párok. Oba produkty sú však kvalitou porovnateľné, Shell podľa nás za konkurenciou zaostáva v oboch parametroch.

KATEGÓRIA: Plnený hotdog - mexický

Gourmet Hot Dog Shell

Čerpacie stanice Shell okrem klasického párku v rožku ponúkajú aj „nový“ koncept, Gourmet Hot Dog, na ktorý som sa zameral. Úvodzovky volím, pretože tento koncept tu už bol, len prišlo k zmene pečiva a staronové produkty dostali vznešenejší názov „Gourmet“.

Mexiko Hotdog na čerpacích staniciach s mušľou v znaku má podľa informácie obsluhy párok s podielom mäsa 85 %, čo síce nie je tragédia, no pri konzumácii som to spozoroval. Produkt som testoval dvakrát, vždy som ho dostal pripravený inak.

Hrubý párok vyplnil všetok priestor v sladkom studenom pečive. Sladká studená salsa na párku (pripomínala skôr kečup so sterilizovanou zeleninou) sa preto prelievala aj cez pečivo. Produkt bol presypaný sušenou cibuľkou a sušenými čili vločkami, čo však pôsobilo skôr dekoračne, lebo k chuti to nijako výrazne neprispelo.

Zdroj: OMV

Pri druhej ochutnávke už bolo pečivo teplé, no zvyšok výhrad zostáva. V tomto prípade platí, že menej je niekedy viac. Keďže hotdog obsluha pripravuje až po objednaní, príprava trvá o čosi dlhšie; pri nezaneprázdnenom personáli môžete čakať približne tri až päť minút. Treba však priznať, že vyskladať hotdog a zapiecť ho sa naozaj za dvadsať sekúnd nedá.

Pečivo je jemné, mäkké a sladké. Po rozžutí v ústach však stráca chuť a stáva sa len sladkou hmotou. Takéto pečivo síce k typu amerického hotdogu patrí, no voľba Shell má nižšiu kvalitu, než by som očakával. Pečivo je navyše sladšie, než je vhodné. Konzistenciou sa nachádza niekde medzi lacnou burgrovou žemľou a rožkom. Neočakávam, že na čerpacích staniciach bude kraftové pečivo, no na trhu sa už dnes dajú nájsť i kvalitnejšie výrobky.

Párok má mäsovú chuť, nižší obsah mäsa cítiť, no až tak to neprekáža. Skôr mi nevyhovovalo, že je v pomere k pečivu zbytočne veľký. Tu asi koncept stavil skôr na veľkosť ako na kvalitu, ktorá by dodala výraznejšiu chuť.

Hotdog je tak aj preto väčší a menej kompaktný ako u konkurencie. Pri konzumácii som musel byť opatrný, aby som sa nezašpinil a zjesť ho jednou rukou bolo pre mňa nemožné. Hoci je mierne nudný a chuťovo chaotický, žalúdok zaplní teplým pokrmom.

Zdroj: OMV

Mexický Hot Dog OMV

Pohľad na hotdog vo vitríne ma najskôr nenadchol, no milé narezanie párku v pečive mi príjemne pripomenulo špekáčiky pri ohnisku.

Pri objednávke ma zarazilo, že produkt je predpripravený. Bol som však príjemne prekvapený, že do dvadsiatich sekúnd som už hotdog držal v ruke – a teplý! Francúzska bagetka po stlačení zapraskala, čo vyvoláva pocit čerstvo upečeného pečiva. Párok trochu prečnieva, takže najskôr som ochutnal mäso. Tu naozaj nie je čo vytknúť. Podiel mäsa 95 % hovorí sám za seba, párok je naozaj kvalitný. OMV naň upozorňuje, no poznať to jasne aj na chuti. Tá je navyše ešte dokreslená zelenou paprikou, ktorá je zapracovaná priamo v párku. Hoci nie je pikantná, mäsu dodáva príjemný podtón.

Dôležitým faktorom pri tomto type hotdogu je omáčka, ktorá dotvára a dokresľuje celý snack. Väčšina prevádzok sa pri príprave „amerického“ hotdogu neobťažuje zakomponovať ju dovnútra produktu, ale ju zväčša pridáva len na záver. V prípade OMV je BBQ omáčka aj vo vnútri; na povrchu pôsobí skôr dekoračne. Aj vďaka tomu je konzumácia pohodlná a nezašpinil som sa pri nej.

Vyzdvihujem aj kombináciu zapečeného čedaru a príjemne pálivých papričiek jalapeňos, ktorá k sebe jednoducho patrí.

Predpokladám, že OMV stavila na neskutočnú rýchlosť servisu. Aj napriek tomu, že hotdog obsluha nepripravuje priamo na mieste, ale je predpečený a následne sa bleskovo zapeká, je stále v chrumkavom a príjemne mäkkom pečive. Párok je šťavnatý a s vyváženými chuťami. BBQ a jalapeňos dokresľujú celkovú chuť. Roztečený čedar zase pridáva šmrnc.

Zdroj: OMV

Hotdog celkovo chuťovo ladí. Mexická variácia od OMV sa dá zjesť rovnako pohodlne ako klasický párok v rožku. Nemusel som si dávať pozor na to, aby nič nevytekalo alebo nevypadávalo. Omáčka a párok sú zapečené pod vrstvou syra, do ktorého sú vnorené kúsky papričiek, takže povrchová BBQ omáčka má skôr dekoračný účel. Hotdog sa tak dá jesť aj jednou rukou. Ak by obsahoval navyše aj avokádové guacamole, bol by viac mexický a trochu viac „sexi“, no to by sa už zrejme neudržal na príjemnej cene 2,19 eura.

VÝSLEDOK:

Mexický Hot Dog OMV: Pomer cena/kvalita/výkon hodnotím ako veľmi dobrý.

Gourmet Hot Dog Shell: Pomer cena/kvalita/výkon hodnotím ako priemer.

Martin Barna

V gastropriemysle pôsobí viac ako 20 rokov. Začínal na Slovensku, kde si postupne prešiel pozíciami kuchár, šéfkuchár aj Executive chef. Ako 26-ročný odišiel do zahraničia. Krátko pôsobil vo Veľkej Británii, neskôr v Írsku, kde sa priučil vyššej gastronómii v reštauráciách Marca Pierra Whita (učiteľ Gordona Ramseyho). Po čase a „vybruslení“ sa vypracoval na Executive chefa a F&B manažéra v hotelových reťazcoch.

Po návrate na Slovensko pôsobil v bratislavskom steak house El Gaucho ako generálny manažér. Súbežne sa venoval nastavovaniu gastro konceptov, či už nanovo, priamo na zadanie, alebo zefektívneniu a naštartovaniu nefungujúcich prevádzok. V tejto oblasti pôsobí dodnes. Špecializuje sa aj na tovaroznalectvo a mystery shopping priamo na mieru, čo využíva ako dôležitú súčasť práve pri nastavovaní úspešných konceptov.

- reklamná správa -