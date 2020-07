Páni, spozornite! 5 krokov, ako docielite zlepšenie výkonu

Ktorý muž by netúžil mať lepšiu výdrž a výkon? Ako to však dosiahnuť?

Väčšine mužov záleží na tom, aby ich fyzická aj psychická výdrž bola na vysokej úrovni. Objavte tie najúčinnejšie spôsoby a vyneste tak svoje výkony do výšin.

#1 Aktívny životný štýl

Cvičenie vo všeobecnosti pridáva na sile, má však aj inú výhodu, čo sa výkonu týka: vplyv na najdôležitejší mužský pohlavný hormón testosterón. Telo ho produkuje najmä pri silovom tréningu, ale aj pri iných formách cvičenia. Testosterón v mužskom tele ovplyvňuje telesnú konštrukciu, pomer svalovej hmoty aj výkon. Preto by malo cvičenie patriť do dennej rutiny každého muža, ktorý chce dosiahnuť zlepšenie výkonu.

#2 Žiadny priestor pre zlozvyky

Tabak a nikotín nie sú priatelia vašich ciev a dokážu pokaziť výkon v posteli, a to nielen prostredníctvom “fajčiarskeho dychu”. Decht hromadiaci sa v cievach môže byť jedným z faktorov, ktorý vás postupne pripravuje o erekciu. Pre zlepšenie a podporu výkonu sa cigariet zbavte čo najskôr.

#3 Doplnky stravy pre lepší výkon (v posteli!)

Prírodné výživové doplnky na erekciu môžu byť ďalšou pomôckou, vďaka ktorej sa budete môcť zlepšiť v posteľných hrátkach. Instantné zlepšenie erekcie spojené s lahodnou chuťou a jednoduchým užitím nájdete v Zerex Shot.

Podobne ako obľúbená kapsulová forma Zerex Klasik v sebe spája vysoko koncentrované zloženie extraktov z tradičných bylín, aminokyselín a minerálov. Zerex Shot si môžete objednať aj v päťbalení.

#4 Jedlo, ktoré povzbudí

Fast-food zaliaty kávou alebo energetickými nápojmi s obrovským množstvom cukru vášmu výkonu nepomôžu, práve naopak. Do jedálnička by ste preto mali zaradiť také pokrmy, ktoré vás neoberú aj o posledné zvyšky energie. Na vašom tanieri by - okrem ovocia a zeleniny - nemali by chýbať ani jedlá bohaté na vitamíny. Ďalšiu skupinu tvoria pokrmy s obsahom omega 3 mastných kyselín, mäso, vajcia.

#5 Zbaviť sa zabijaka výkonu: Stresu

Najväčšou prekážkou v skvelom výkone býva často stres. Naučte sa zbavovať tejto záťaže, môže totiž stáť aj za dlhodobými problémami ako napr. zlyhanie erekcie. Odbúravanie stresu môžete realizovať pomocou meditácií, cvičenia alebo “bežným” stretávaním sa s priateľmi. Pozitívne vplyvy zbavovania sa stresu môžete pocítiť v psychickej oblasti, no bude predstavovať aj významný krok k vášmu kvalitnému výkonu.

