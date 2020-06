Chytáte sa opaľovať? Pozor na pigmentové škvrny!

Počuli ste, že pigmentové škvrny sú nové vrásky? Na príčinu ich tvorenia a ako sa dostanú na pokožku, ale aj ako sa ich môžeme zbaviť, sa pozrieme rad-radom!

Spoločnosť Image Skin care International sa v rámci komplexnej štúdie nedávno spýtala stoviek žien medzi iným aj to, čo ich ohľadom svojej pleti trápi najviac.Jedným z veľkých prekvapení výskumu bolo, že ženy nad 35 rokov uviedli, že pigmentové ŠKVRNY ich trápia oveľa viac ako VRÁSKY. Koniec koncov, je to úplne pochopiteľné, vrásky dodávajú našej tvári dôstojnosť, zrelosť a sú prirodzeným indikátorom skúseností spojených s vývojom tela, s vekom. S nepeknými tmavými škvrnami na pokožke sa tak ľahko zmieriť nevieme. Uberajú na kráse a mnoho dám, ale aj pánov, s nimi každodenne bojuje a snažia sa, aby boli pomocou prekrytia neviditeľné.

Na problém s pigmentovými škvrnami si posvietime

Zvyčajne sa pigmentové škvrny na pokožke objavujú z dvoch dôvodov. Prvým z nich je existencia starobných škvŕn alebo škvŕn pečene – sú to tie malé fliačiky, ktoré sa na pokožke objavujú po určitom veku, následne sa začnú množiť, rásť a nakoniec sa objavujú takmer všade. Tento problém je hormonálneho pôvodu a nanešťastie, boj proti nim bol doteraz takmer nemožný. Jediným riešením bolo zmieriť sa s estetickým problémom a prítomnosť pigmentových škvŕn jednoducho prijať.

Druhý dôvodom vzniku pigmentových škvŕn je fotostarnutie. Sú to škvrnky, ktoré sa na pokožke objavujú v dôsledku vystavenia pokožky nadmernému slnečnému žiareniu pri opaľovaní alebo po návšteve solária. Keď červeň na tvári po opaľovaní ustúpi, miestami sa objavia tmavšie fľaky a to sú pigmentové škvrny.

Ani jeden zo spomínaných prípadov nie je príjemný. Doteraz však nebolo možné tento problém nijako zásadnejšie riešiť, museli sme tolerovať a akceptovať tento jav. Jedinou pomocou bolo len prekrytie základovým krémom na dosiahnutie zjednotenia tónu pleti, respektíve zakrytia tmavohnedých škvrniek staroby, či „naoko“ nerovnomerne opálenej pokožky.

Image Skincare, jeden z najunikátnejších produktových radov na kozmetickom trhu, ktorý vo svojom portfóliu ponúka profesionálne kozmetické prípravky, poskytuje skutočne efektívne riešenie týchto dvoch problémov.

Skupina výrobkov lLUMA, slúži na odstránenie pigmentových škvŕn, stôp po akné, pupienkov a problémov fotostarnutia na základe technológie Vectorize.

Aj vy ste zvedaví, čo tento malý zázrak dokáže, akosi so škvrnami poradí a odstráni ich?

ILUMA blahodarne a účinne pôsobí na pokožku prostredníctvom technológie, ktorá je unikátom na kozmetickom trhu. Nazýva sa „Vectorize“ a podstata tejto technológie spočíva v tom, že zatiaľ čo iné, podobné prípravky sa do pokožky vstrebú za pár minút a účinkujú približne 1-2 hodiny, počas vektorizácie bieliace činidlá a mnohé ďalšie účinné prísady na pokožke pôsobia až 48 hodín! Ako cibuľové vrstvy sa pekne rozpadnú jedna po druhej a účinné látky sa postupne uvoľňujú do epidermy. Pokožku nie je nutné opakovane natierať niekoľkokrát denne, krém stačí použiť raz a pleť bude zaručene hydratovaná a jemná a súčasne aj pigmentové škvrny začnú blednúť. Zásadným faktom je aj to, že prípravok ILUMA je natoľko inteligentný, že bieliacim účinkom pôsobí len na pigmentové škvrny a ostatné oblasti pokožky zostanú bez zosvetlenia.Použitím kombinácii výrobkov tejto zázračnej kozmetickej „rodiny“ je možné dosiahnuť fantastické výsledky na pokožke a zatočiť tak s „letným strašiakom“ – fotostarnutím, či starobnými pigmentovými škvrnami!

Predstavujeme Vám jednotlivých členov I IMAGE ILUMA rodiny!

Čistiaci prípravok na tvár: ILUMA INTENSE LIGHTENING CLEANSER

Sérum: ILUMA INTENSE BRIGHTENING SERUM

Krém: ILUMA INTENSE BRIGHTENING CREME

Peeling :ILUMA INTENSE BRIGHTENING EXFILIATING POWDER

Očný krém na tmavé kruhy: ILUMA INTENSE BRIGHTENING EYE CREME

Na stránke www.imageskincare.sk objavíte celú kolekciu prípravkov IMAGE SKIN CARE, jednotky na americkom trhu, a dozviete sa viac aj o filozofii spoločnosti.

