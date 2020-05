4 tradičné byliny, ktoré dokážu posilniť erekciu a potenciu: Ich účinky vás ohromia!

Schizandra čínska

Pre starú východnú medicínu v Japonsku, Kórei či Číne nie je schizandra žiadnou neznámou. Táto rastlina môže byť totiž nápomocná vtedy, ak existujú nejaké prekážky, ktoré vás okrádajú o sexuálnu túžbu. Jej posilňujúce a povzbudzujúce účinky majú pozitívny vplyv na mužskú potenciu a libido u oboch pohlaví. Pomáha prekrviť pohlavné orgány a môže pomôcť dostať krv do tých najpotrebnejších miest.

Túto tradičnú bylinku obsahuje aj doplnok výživy pre pánov Zerex Ultragold, ktorý prispieva k udržaniu sexuálnej kondície a vitality v každom veku. Vďaka vysoko koncentrovanému zloženiu účinných látok priaznivo pôsobí na udržanie správnej funkcie reprodukčného ústrojenstva.

Kotvičník zemný

Kotvičník alebo “zelená Viagra” je jedno z najvyhľadávanejších afrodiziák na svete. Patrí medzi bylinky na erekciu, ktoré si právom vyslúžili svoje miesto v mnohých prípravkoch na zlepšenie potencie.

Štúdie preukázali vplyv kotvičníka na sexuálnu túžbu a libido, či zlepšenie kvality spermií. V niektorých prípadoch pomôže pri náprave erektilnej dysfunkcie a ukázalo sa, že je užitočný aj pri problémoch s predčasnou ejakuláciou.

Maca peruánska

Nielen východná medicína a Ajurvéda pozná účinné bylinky pre pevnú erekciu. Nevšedná rastlina z juhoamerických vysokohorských oblastí maca peruánska si naozaj zaslúžila prezývku “andská Viagra”. Prečo? Ako vysoko účinné afrodiziakum sa dokáže vysporiadať s nízkym libidom a zníženou chuťou na sex, a to ako u mužov tak aj u žien.

Všehoj ázijský (ženšen)

Štvrtou, no nemenej zaujímavou bylinkou na podporu potencie je všehoj ázijský, ktorý mnohí z nás poznajú najmä pod názvom ženšen. Avšak iba málo ľudí vie, že táto rastlina pomáha udržiavať optimálnu výdrž v posteli a tiež zdravú sexuálnu vitalitu. Spomínaná výdrž je potrebná najmä pre pánov, ktorí majú problém s predčasnou ejakuláciou a vyvrcholením skôr, ako by si (ich partnerky) priali. Použitie ženšenu pri zlepšovaní sexuálnej výkonnosti a liečbe sexuálnej dysfunkcie sa datuje až do starovekej Číny, kde objavili jeho účinky a afrodiziakálne vlastnosti.

Na zlepšenie erekcie vo väčšine prípadov nepotrebujete hľadať zložité a náročné riešenia. Práve príroda vám môže ponúknuť tú správnu pomocnú ruku. Vyskúšajte jej účinky prostredníctvom byliniek na podporu erekcie. Vo vysoko-koncentrovanej podobe ich môžete hľadať ako súčasť čajov alebo doplnkov výživy na erekciu.

