Nástroje k článku

Denná “údržba” vlastného tela - to nie sú len tvár, vlasy a podpazušie. Nesmierne dôležité nielen pre plodnosť muža sú semenníky. Viete sa o ne správne starať?

Produkciou spermií, najdôležitejšieho mužského pohlavného hormónu testosterónu aj ďalších mužských hormónov ovplyvňujú plodnosť muža. Z toho dôvodu si oprávnene zaslúžia pozornosť a starostlivosť. Na čo by ste mali myslieť?

#1 Udržiavajte semenníky v chlade - ovplyvníte kvalitu spermií

Poloha semenníkov “mimo telo” nie je náhodná. Produkcia spermií je najlepšia, keď sú semenníky o niekoľko stupňov chladnejšie ako teplota tela. Zvýšená teplota môže totiž poškodiť kvalitu spermií, najmä počet spermií a ich pohyblivosť. Prehrievanie je častokrát ovplyvnené dlhodobým sedením, tesným oblečením, najmä spodnou bielizňou.

Nižšia teplota ovplyvňuje okrem udržiavania produkcie zdravých spermií aj výdrž pri sexe a tiež vám pomôže vyhnúť sa inkontinencii (úniku moču) neskôr v živote.

Ako podporiť zdravie pohlavného ústrojenstva?

K dlhodobej starostlivosti o zdravý reprodukčný systém a sexuálnu vitalitu je určený certifikovaný doplnok výživy Zerex Ultragold. Jeho zloženie je na prírodnej báze, keďže obsahuje extrakty tradičných bylín ako kotvičník zemný, maca peruánska a schizandra čínska. Je vhodný pre mužov, ktorým záleží na zdraví svojich pohlavných orgánov ako aj pre tých, ktorí sa s partnerkou snažia o splodenie potomka.

#2 Občas hoďte očkom na ich veľkosť

Poškodenie krvných ciev môže signalizovať zväčšenie semenníkov. Rovnako aj opuch semenníkov predstavuje riziko, že niečo nie je v poriadku a je potrebné vyhľadať lekára. Môže to totiž znamenať vážnejší zdravotný problém.

#3 S mobilom vo vrecku opatrne

Štúdie spájajú expozíciu mobilných telefónov so zníženým počtom spermií a ich zhoršenou kvalitou. Vedci prišli tiež na to, že mobilný telefón umiestnený v prednom vrecku môže vyžarovať nízkofrekvenčnú pulznú rádiofrekvenciu, ktorá dokáže ovplyvniť funkciu semenníkov.

#4 Potia sa ako zvyšok tela - dodržiavajte hygienu

Pokiaľ ide o starostlivosť, väčšina ľudí sa zameriava na tvár, vlasy a podpazušie. Sviežosť si však zaslúžia aj semenníky. Môže vám to podporiť dlhodobé zdravie pohlavného ústrojenstva, vyhnutie sa množstvu problémov, ale aj spokojnosť sexuálnej partnerky.

#5 Po sprche a kúpeli ich vysušte (!)

Teplo v kombinácii s vodou pripravuje živnú pôdu baktériám, ktoré často stoja za nepríjemnými problémami vo forme svrbenia či dokonca plesní. Dbajte však na to, aby ste svoje semenníky uterákom príliš nedrhli. Podráždili by ste tým pokožku a pri trení by mohli vzniknúť nepríjemné bolesti.

#6 Dajte im trochu voľnosti

Umožnite svojim semenníkom dýchať. Voľnejšia bielizeň zabezpečí lepší prívod vzduchu, znižujú prehrievanie, eliminujú potenie. To platí aj o nohaviciach, v ktorých trávite deň aj o životnom štýle. Ak máte sedavé zamestnanie, urobte si na chvíľu prestávku a prejdite sa.

#7 Myslite na opatrnosť pri holení

Holenie je estetický prvok, pri ktorom musíte byť extrémne opatrní. Neopatrná manipulácia pri holení neraz spôsobuje krvácajúce ranky, ktoré môžu predstavovať prostredie prajné vzniku infekcií.

Páni, správna a dôkladná starostlivosť o pohlavné ústrojenstvo môže ovplyvniť viac, než by ste možno čakali. Priaznivo pôsobí na potenciu muža a jeho celkovú vitalitu. Dodržiavajte tieto kroky a vaše telo sa vám poďakuje.

