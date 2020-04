Nástroje k článku

Slovo karanténa je dnes, popri koronavíruse, isto jedným z najčastejšie skloňovaných slov. Je naozaj dobré, ak sa snažíme zostať aktívni, aj keď sme zavretí doma v izolácii. Pracujeme, cvičíme, vzdelávame seba, ale aj našich najmenších. Staráme sa o pohodu svojich partnerov prípadne ostatných členov rodiny. Posilňujeme si imunitu prostredníctvom vhodnej stravy či doplnkov výživy. Dôležitá je však aj relaxácia, a v neposlednom rade nesmieme zabúdať ani na našu intímnu oblasť! Ako je to teda so sexom v karanténe?

Poďme na to poporiadku!

Karanténa znamená izoláciu. Bez ohľadu na to, ako sa v tejto chvíli cítite, odborníci tvrdia, že negatívne stavy spojené s vynútenou – hoci len čiastočnou izoláciou, pocítime všetci.

Izolujeme sa v dobrej viere a úplne správne, aby sme my a naše okolie, bez ujmy, prežili svetovú pandémiu. Paradoxne, sociálna izolácia sa zároveň považuje za jeden z hlavných rizikových faktorov chorobnosti a úmrtnosti ľudí vôbec! Znamená to, že ľudia v sociálnej izolácii sú vlastne náchylnejší ochorieť či podľahnúť chorobám.

V konečnom dôsledku sa tak musíme vyrovnávať s veľkým množstvom negatívnych podnetov. Ani tvrdšie povahy nie sú také odolné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Stres sa nám jednoducho ukladá v podvedomí, či už chceme alebo nie! Ako sa teda dostať z tohto začarovaného kruhu?

Partnerskému životu pomôže spoločná aktivita, ale aj zachovanie súkromia

Mnoho ľudí na Slovensku momentálne žije v relatívne menších priestoroch, so svojimi partnermi či deťmi. Šťastie je mať aspoň balkón v byte alebo malú záhradku pri dome.

Častokrát pracuje len jeden z partnerov. Veď nie každý si dnes môže dovoliť prácu z domu. Žeby ďalší recept na frustráciu a podráždenie? Proste nám to, vďaka stresu, občas prestáva klapať po všetkých stránkach.

Americká klinická psychologička Dr. Britney Blair, ktorá je jednou z popredných odborníčok na vzťahy a sexuálne zdravie, to hovorí jasne: „Myslím si, že je dôležité vytvoriť si aj v skutočne malých spoločných priestoroch rozumné oddelené súkromie. Každé partnerstvo potrebuje množstvo spojenia a blízkosti, no zároveň istý zdravý odstup,“ obzvlášť to teda ocenia práve tí ľudia, ktorí sú nútení byť spolu v karanténe.

„Je dobré vymedziť si určité miesta pre rôzne aktivity. Môže to pôsobiť zbytočne, a občas aj nepohodlne, ale je to jednou z podstatných vecí pre udržanie, nielen duševného poriadku v našich vzťahoch,“ dodáva Britney.

Ak ľudia pociťujú nárast frustrácie, smútku alebo úzkosti, mali by si navzájom poskytnúť priestor.

Čo to znamená v praxi?

Ak je napríklad kuchynský stolík počas doobedia vašou kanceláriou, najedzte sa na inom mieste. Neprenášajte pracovné miesto do spálne či do detskej izby. Podľa špecialistov je rovnako dobré aj časové vymedzenie typu „pracovný verzus rodinný čas“, ďalej čas spánku alebo časový priestor, ktorý je určený na iné spoločné aktivity. Určite si jednoduché pravidlá a dodržiavajte ich.

A ako to je teda s tým sexom?

Vyššie citovaná odborníčka, ktorá sa okrem iného zaoberá práve výskumom a praktickým riešením sexuálnej dysfunkčnosti, ďalej uvádza: „Až pre enormných 85 % ľudí stres zároveň znamená zníženie libida a problémy v intímnej oblasti. Ich libido je častokrát doslovne na nule.“

Pocit bezmocnosti a – áno bohužiaľ aj impotencie, poznajú naozaj mnohí z nás. Nie je to žiadnou hanbou. Nebáť sa a netabuizovať túto tému v rámci partnerského vzťahu je naopak nanajvýš vhodné! Z pocitu hanby sa totiž často stáva hnev a ten prechádza do konfliktov medzi partnermi. Všimli ste si už, že tento článok je najmä o začarovaných kruhoch ľudského správania?

Pritom práve sex môže byť skvelým spôsobom, ako znížiť stres spôsobený izoláciou. Veď kedy už budete mať viac času na nežnosti a vzájomné príjemné experimentovanie?

Dá sa to vyriešiť?

Možno to vyznie ako klišé, no všetko záleží na nás. Či už po telesnej, ale aj po duševnej stránke. Dôležitá je komunikácia. Dodržiavanie jednoduchých zásad a nastavenie pravidiel, ktoré sme si spoločne načrtli vyššie. Menej stresu znamená lepší sex a lepší sex znamená menej stresu. Nemali by sme preto zanedbať ani jednu z oblastí nášho života.

Ak ste sa ocitli v onom, niekoľkokrát vyššie spomínanom, začarovanom kruhu, nie je nemožné prelomiť ho práve sústredením sa na zlepšenie vášho intímneho vzťahu.

Otvorene komunikujte, rešpektujte svojho partnera, doprajte si navzájom súkromie a oddych. Hanbu a výčitky odložte bokom. Naopak, nebojte sa prejaviť nežnosť a porozumenie. Vaša spoločná sexualita a túžba sa nakoniec, vďaka spoločnej komunikácii, môžu dostať až na dosiaľ nepoznanú úroveň!

A keď (to) v rámci sexu stále neklape?

