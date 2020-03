TAKTO stres poškodzuje vaše orgány: Tu je 5 tipov, ako ho odvrátite!

Jeho vplyv si ani nemusíme uvedomovať, ale naše telo ho vníma veľmi pozorne. A pochopiteľne, bráni sa. Ako možno odvrátiť vplyv škodlivého stresu a ochrániť tak svoje telo pred ešte väčším poškodením?

Stres potrebujeme, ale…

Možno si práve kladiete otázku, načo by už komu bol stres. Je potrebný z jednoduchého dôvodu. Vďaka nemu reagujeme na nebezpečné situácie a snažíme sa uchrániť svoj život.

Telo vtedy reaguje spustením mechanizmu “bojuj alebo uteč”. Do tela vypustí potrebné hormóny ako kortizol a adrenalín, aby sme zlepšili svoju schopnosť správne reagovať. Keby sme tento mechanizmus v tele nemali, neutekali by sme pred medveďom, ani by nás nijako nerozhodila strata príjmu či blízkeho človeka.

Keď je stresu priveľa

Neustála reakcia na stresové situácie môže mať škodlivý vplyv na zdravie, pohodu a dokonca aj vzťahy. Organizmus sa chronickým stresom vyčerpáva, čo môžeme pociťovať ako rôzne potiaže.

Poškodenie orgánov môže nastať v dôsledku oslabenia imunitného systému, kvôli čomu budeme náchylnejší na rôzne choroby a infekcie. Nespavosť ako dôsledok stresu môže stáť za štrukturálnou zmenou mozgu a zmenami v jeho aktivite. Črevá môžu byť na stres citlivé, čo sa môže prejaviť zvracaním, nevoľnosťou alebo hnačkami.

TIP #1: Vypoťte ho!

Pravidelný pohyb môže pomôcť k tomu, aby ste boli spokojnejší, šťastnejší a silnejší. Rozmenené na drobné to znamená, že počas cvičenia umožníte produkovať vášmu telu hormóny, ktoré stoja za vaším šťastím, silou, libidom a sexuálnou túžbou.

Nezbavíte sa tak len stresu, ale aj možných problémov, ktoré by mohol so sebou priniesť: ochabnuté svalstvo, strata libida, obezita, nespavosť, erektilná dysfunkcia.

TIP #2: Utopte ho v čaji z byliniek na stres!

Žiadny alkohol nikdy nespláchne stres, ktorému čelíte. Zato správne bylinky by mohli. Taká medovka lekárska prispieva k uvoľneniu tela aj mysle, stimuluje imunitu, priaznivo pôsobí pri nespavosti. Valeriána lekárska podporuje duševné zdravie, zdravý spánok a relaxáciu. Podobné účinky má aj mučenka pleťová.

Prírodné doplnky stravy na stres

Z byliniek si pokojne si urobte čaj na ukľudnenie alebo ich môžete nájsť aj vo forme doplnkov výživy na prírodnom základe. Medovku, valeriánu aj mučenku môžete spoločne nájsť v tabletkách Zerex Zenaden.

TIP #3: Buďte vďační a odpúšťajte

Neustále sa zaoberať niekým, kto nám v živote spôsoboval “peklo na zemi”, urobí v konečnom dôsledku chaos v tele len vám. Prijmite fakt, že nikto nie je dokonalý a nenechajte sa jeho nedokonalosťou viac rozladiť. Sústreďte sa na veci, za ktoré ste vďačný. Oslobodíte sa tak od negatívnej energie, ktorá vás pripravuje o fyzickú silu a pokoj v duši.

TIP #4: Vyjdite so stresom medzi ľudí - rozplynie sa

Pri aktivitách, ktoré vás bavia a napĺňajú, zdieľaných s niekým dôležitým, má stres tendenciu úplne sa rozplynúť. Napadol vám niekto, s kým chcete zdieľať spoločné záujmy? Ozvite sa mu!

TIP #5: Prehlušte ho obľúbenou hudbou!

Žiadne depresívne texty typu “čo bolí, to prebolí”. Najlepšie bude, ak vás hudba roztancuje. Stres dostanete ho zo seba “ľavou zadnou.”

Ešte stále váhate? Nedajte stresu šancu a ukážte mu, kto je tu pánom. S cvičením, bylinkami na stres, dobrou spoločnosťou a obľúbenou hudbou sa vám to určite podarí.

