Ondřej Soukup zhudobnil Shakespearov Sonet 66, spieva ho spolu s Richardom Müllerom a Michaelom Kocábom.

Trio je aktuálne na úspešnom turné a vraví, že ak bude záujem, zahrá aj túto novinku pre náročné publikum. Vypočujte si unikátny song!

Richardovi Müllerovi, Michaelovi Kocábovi a Ondřejovi Soukupovi sa vynikajúco spolupracuje a tak sa pustili do veľmi netradičnej spoločnej novinky pre náročné publikum. Ondřej Soukup ako jeden z najlepších česko-slovenských hudobných skladateľov prišiel s nápadom zhudobniť Shakespeara a jeho dvoch kolegov to nadchlo. Voľba padla na Sonet 66.

„Je to artová záležitosť na pomedzí žánrov, hudobne ťažko zaraditeľná. Možno najlepšie by zapadla do kategórie crossover. Išlo mi predovšetkým o zdôraznenie nadčasového Shakespearovho textu. Zvolili sme deklamačný spôsob podania, pretože spev by odvádzal pozornosť od textu. Spievame teda až na konci, kde sa záverečné motto sonetu opakuje,“ vysvetľuje Ondřej Soukup.

Na unikátnej novinke s ním radi spolupracovali okrem Richarda Müllera a Michaela Kocába aj ďalší skvelí umelci.

„Soprán v podaní sólistky opery Národného divadla v Prahe Marie Fajtovej môže znamenať, že ide o hlas Anjela nádeje, ale tiež Anjela smrti. Nech si každý vyberie. Gitary v závere skladby nahral skvelý austrálsky gitarista Glenn Proudfoot,“ dopĺňa Ondřej Soukup.

Umelci sú spolu aktuálne na turné po Česku a Slovensku, no nepredpokladajú, že tento song bude súčasťou repertoáru. Samozrejme, ak by si ho publikum vyžiadalo, nebudú sa brániť, no táto skladba je naozaj najmä pre hudobných fajnšmekrov. Napokon, všetci traja majú na konte množstvo ďalších krásnych skladieb, ktoré radi počas turné spievajú.

„Atmosféra na koncertoch je vynikajúca, naozaj si to užívam. S Michaleom a Ondřejom sme jedna krvná skupiny, tak je to naozaj jedno z mojich najobľúbenejších turné. Veľmi rád som robil aj na tomto Sonete 66, presne takéto chuťovky si dokonale užívam,“ uzatvára Richard Müller.

Vypočujte si skladbu Sonet 66:

Výnimočné trio cestuje po Česku a Slovensku a do Vianoc má pred sebou ešte veľa koncertov. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup

Šansóny a iné piesne

Koncerty na Slovensku

18.11. 2019 PRIEVIDZA - ŠH City Nike Arena

19.11. 2019 ŽIAR NAD HRONOM - Mestské kultúrne centrum

20.11. 2019 PIEŠŤANY - Dom umenia

23.11. 2019 ŽILINA - Dom odborov

24.11. 2019 TRENČÍN - Piano Club

01.12. 2019 MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko

03.12. 2019 POPRAD - Dom Kultúry

04.12. 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Dom kultúry Mier

06.12. 2019 SNINA - Dom kultúry

07.12. 2019 PREŠOV - Kino Scala

08.12. 2019 KOŠICE - Spoločenský Pavilón

