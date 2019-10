Vek je iba číslo: 7 tipov, ako predĺžite svoju mladosť

Kto by nechcel zabrániť poklesu svojich telesných a duševných schopností? Hľadáte spôsob na udržanie vitality v každom veku?

Zvrátiť dôsledky zvyšujúceho sa veku znie ako silná výzva. S niekoľkými správnymi krokmi sa nám to však môže podariť. Ako na to?

#1 Presvedčenie: Dám to!

Viera v seba a vo vlastné schopnosti by mala byť prvým a zároveň významným krokom k vášmu cieľu. Určite máte vo svojom okolí človeka, ktorý výzorom aj celkovým vyžarovaním “popiera svoj vek”. Chcete aj vy v jeho veku pôsobiť tak mlado a živo? Pokiaľ v to budete veriť, prispôsobíte tomu svoj život a rozhodnutia tak, aby sa vám to podarilo.

#2 Priatelia, rodina a hobby: Zdroje šťastia a spokojnosti

Osamelosť je jedným z činiteľov, ktorý nás oberá o energiu a v konečnom dôsledku hrá v prospech starnutia. Stretávanie sa s priateľmi a rodinou môže preto naopak byť na vašej strane. Rovnako ako venovanie sa činnostiam, pri ktorých sa cítite šťastný a zabúdate na čas, napríklad vášmu hobby.

Vedeli ste? Poznáte výraz “hygge”? Dáni týmto výrazom označujú niečo, vďaka čomu sa cítite dobre. Či už ide o spoločné jedlo s priateľmi, čítanie obľúbenej knihy pri sviečkach alebo stavanie snehuliaka s deťmi. Ide jednoducho o životný štýl, ktorý je zdrojom šťastia, pohody a pozitívnych myšlienok.

#3 Redukcia stresu

Nadmerné množstvo stresu nás oberá o množstvo energie, ale aj o zdravie a imunitu, čím ho radíme k škodlivým faktorom podporujúcich starnutie. Aj na stres však môžete vyzrieť a to hneď niekoľkými spôsobmi. Odbúrať a redukovať stres môžete meditáciou, skupinovým cvičením, doplnkami výživy aj cieleným prerozdelením pracovných úloh počas dňa. Každý človek by mal objaviť ten svoj spôsob, vďaka ktorému úspešne zredukuje stres.

#4 Sexuálna vitalita a spokojnosť

Spokojnosť v sexuálnej oblasti je dôležitá aj vo vyššom veku. Štúdie potvrdili, že ľudia, ktorí sami seba označili za sexuálne spokojných, mali vyššie celkové skóre psychickej pohody a pocitu vitálnosti v porovnaní so sexuálne nespokojnými. Sex teda nie je dôležitý len na začiatku vzťahu alebo pri plodení potomka. Intimita medzi partnermi (hoci možno s nižšou frekvenciou) je dôležitá aj pri zachovaní mladistvosti.

#5 Dostatočne dlhý spánok

Udržanie vitality v každom veku bez kvalitného spánku? Určite nie. Bežne sa medzi ľuďmi vyskytuje mylná predstava, že dĺžka spánku má s pribúdajúcim vekom klesať. V skutočnosti je výskumami potvrdené, že naše potreby spánku zostávajú konštantné počas celej dospelosti. Naopak, nedostatok spánku predstavuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, bolesti hlavy, straty pamäti, depresie a predčasného starnutia.

#6 Cvičenie a telesný pohyb

Medzi zdravé návyky, ktoré môžu oddialiť rôzne nástrahy starnutia, patrí neodmysliteľne pohyb. Či už vo forme cvičenia, turizmu alebo dlhších prechádzok. Pomôže vám udržať srdcový rytmus, tým pádom vaše bunky ostanú v dobrej kondícii a nebudú starnúť takým rýchlym tempom. Cvičenie rovnako prospieva zdraviu vašich svalov, srdca, ciev, priaznivo pôsobí na odbúravanie zlého cholesterolu a bojuje s obezitou.

#7 Výživa pre vitalitu v každom veku

Konečne sme sa dostali k tomu, čo robíme denne, a vďaka čomu môžeme značne ovplyvniť rýchlosť starnutia našich buniek. Voda a základné živiny zahrnuté v jedle dokážu zázraky. Antioxidanty obsiahnuté v potrave môžu neutralizovať voľné radikály, čím pomáhajú obrane proti oxidačnému stresu. Ten je spojený s mnohými ťažkosťami - srdcovými ochoreniami, rakovinou, artritídou, mozgovou príhodou, respiračnými chorobami, imunitným deficitom a inými zápalovými alebo ischemickými stavmi. Dbajte preto na to, akú stravu denne prijímate, a všímajte si, či obsahuje potrebné vitamíny, minerály a antioxidanty.

