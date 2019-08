7 typov ľudí, ktorí chodia do baru. Ste jedným z nich?

Do barov sa už dávno nechodí len vypiť si. Ľudia v nich hľadajú aj inšpiráciu, zážitok, chcú na chvíľu zabudnúť na okolitý svet. Preto sme sa majiteľmi populárneho bratislavského baru Baudelaire rozhodli opísať sedem typov ľudí, ktorí v súčasnosti navštevujú bary. Spoznáte sa v nejakom type aj vy?

Influencer(ka)

Že jedlo sa je aj očami je dávno známa vec, túto pravdu v ére Instagramu spoznávajú aj majitelia barov. Zákazník „influencer” chce nielen chutný nápoj, ale aj taký, ktorý má krásny servis. Aby si ho mohol hodiť do storky na Instagrame. „Tak dva roky dozadu bola doba, že sa to až preháňalo, niektoré bary kúpili celé hračkárske sady, človek bol síce ohúrený, že pil napríklad z klobúka, ale nie vždy to bolo praktické a navyše sa v tom strácala chuť samotného cocktailu. My preto ku každému drinku vyberáme zaujímavý pohár, aby si ho hosť chcel aj odfotiť. Keďže sme evil flowers bar, dosť sa hráme s jedlými kvetmi, ktorými cocktaily zdobíme,” hovorí jeden z majiteľov Baudelaire baru Martin Kružlík.

Zdroj: Baudelaire evil flowers bar

Gurmán(ka)

Kebab a pizza je určite hneď za rohom, ale dnes sa už ľuďom nechce odchádzať za jedlom z baru preč. Návštevník gurmán sa tiež neuspokojí s čipsami a utopencom. Chce pochúťku, navyše takú, ktorá ladí s jeho drinkom. „Dnes top bary musia spolupracovať s top šéfkuchármi. My sme napríklad oslovili šéfkuchárov Jozefa Masaroviča a Olivera Vozáriuka a oni nám navrhli bagetky s omáčkami s kvapkou alkoholu, ktoré sme nazvali bodlerky. Pripravuje a ďalšie vymýšľa náš skvelý šéfkuchár Michael Strasser. Hostia chcú pochúťky aké poznajú z rôznych streetfood akcií aj v bare a bodlerky nám prišli ako super riešenie - máme mäsové, vegetariánske, všetko domáce robené u nás v kuchyni, človek si dá jednu ako snack, z dvoch sa aj naje,” opisuje druhý majiteľ Michal Kružlík.

Zdroj: Baudelaire evil flowers bar

Pivár(ka)

Pred desiatimi rokmi bolo sviatkom, keď ste v bare našli nejakú menej známu značku piva. Desaťročie s remeselnými pivovarmi však vytvorilo veľa pivných špecialistov. Aj keď prídu do podniku, ktorý nie je čisto pivárňou, očakávajú, že na výčape nebude len europivo. „V takmer každej partii je jeden takýto pivár, takže je výhodou, že máme v bare, kde sa podávajú i cocktaily, na výčape značky remeselného piva. A ešte lepšie, že máme jednu svoju klasiku, podľa ktorej nás ľudia poznajú a ostatné striedame. My máme radi slovenské remeselné pivá od Wywaru, Hellstorku, či Chernobeeru, takže aj keď chce ísť väčšina partie k nám na cocktail, na svoje si príde aj pivár,” vysvetľuje Martin Kružlík z Baudelaire baru.

Zdroj: Baudelaire evil flowers bar

Romantik(-čka)

Na rande sa do barov chodilo, chodí a bude chodiť. A hrá sa tam tá hra, keď chce byť chlap za someliéra a ohurovať dámu vedomosťami a schopnosťou odporúčiť chuť, na ktorú nebude vedieť zabudnúť. Aj preto si vyberá bary, ktoré mu tejto hre asistujú. „My sme napríklad vytvorili celé menu tak, že v ňom rozprávame príbehy kvetov a rastlín, z ktorých sa robí alkohol. Náš bar Baudelaire je inšpirovaný zbierkou Charlesa Baudelaira Kvety zla, takže to sedí do konceptu a často vidíme, ako si ľudia na rande, ale aj normálne v partii z menu čítajú napríklad o paline, z ktorej sa robí absint alebo popisy ku cocktailom, ktoré sú pomenované podľa múz umelcov,” hovorí jeden z autorov konceptu baru Milan Čupka.

Zdroj: Baudelaire evil flowers bar

Tanečník(-čka)

Stolička je pre týchto ľudí väzenie. Po pár drinkoch sa už vlnia v rytme barového playlistu, napokon pri stole, či bare radšej stoja ako sedia a sú presne tým zlomovým prvkom, ktorí sa postarajú o ten moment, keď sa z elegantného baru stáva živelné miesto, ktoré si žije svojím svetom, miestom, kde zabudnete, čo sa deje vonku. „Každý bar chce takéto živé partie, tvoria dušu baru. To sú presnie tie typy, ktoré chcú ochutnávať naše miešané shoty, to sú tí ľudia, pre ktorých vytvárame vlastné divokejšie hudobné playlisty, ktoré človeka dvíhajú z barovej stoličky k tancu. Pravidelne to ešte okoreníme živými koncertami,” dodáva Michal Kružlík.

Zdroj: Baudelaire evil flowers bar

Štamgast(ka)

Každý bar potrebuje svojich štamgastov, bez nich je len umelým výtvorom, v ktorom sa každý ukáže len občas, nik sa tam necíti ako doma. Štamgastov pozná personál po mene, vedia čo si objednajú, skôr než to vyslovia, občas majú aj špeciálne privilégiá, ako vlastný pohár, či rezervované miesto. „Náš bar sa nachádza na Panskej, čo je veľmi turistická ulica, kde môžete ľahko skĺznuť do toho, že sa stanete len miestom pre turistov. To ale nechceme, preto sú štamgasti dôležití, sú ďalšou charakteristikou nášho baru,” uzatvára za Baudelaire bar Martin Kružlík.

Zdroj: Baudelaire evil flowers bar

- reklamná správa -