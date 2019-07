Príjemná práca, ktorá vám bude voňať: Známe kvetinárstvo hľadá zamestnancov po celom Slovensku, toto ponúka

Zdroj: Getty Images

Chceli by ste prácu, ktorá vám bude prinášať radosť? A ktorou môžete prinášať radosť aj iným? A čo ak by ste pracovali ako kvetinár? Stabilná a silná kvetinárska firma VICTOR so sídlom v Poprade ponúka voľné pracovné miesta v rámci celého Slovenska. Od svojho vzniku v roku 1992 sa z maloobchodnej prevádzky rozšírila na obchodný reťazec špičkovej kvality s priamym dovozom kvetín a rastlín zo všetkých kútov sveta. V súčasnosti firma zamestnáva viac ako 100 pracovníkov a hľadá ďalších. Pozrite sa, aké pracovné pozície ponúka.