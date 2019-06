Náš olympijský víťaz Tóth vraj ešte nič nežreboval: Premiéru mal až na tenisový turnaj novinárov

Kým vo štvrtok 6. júna, deň pred štartom podujatia, neutíchajúci dážď vyvolával obavy, či to všetko tamojšia antuka dokáže absorbovať a či vôbec bude možné hrať, od piatka rána takmer až do nedeľňajšieho záveru sa slnko vehementne snažilo všetko dohnať a účastníkom nachystalo nečakané top podmienky. Svietilo možno až príliš, no recept na horúčavu aj vďaka organizátorom podujatia z TOMORROW AGENCY novinári zvládali s prehľadom. Keď nestačila šiltovka, istil to sud s narazeným pivom len pár metrov od potôčika, ktorý delí banskobystrický tenisový klub od tamojšieho plážového kúpaliska. Aj Joseph Pulitzer, po ktorom nový turnaj dostal meno, by si to možno užil.

Zdroj: TOMORROW AGENCY

Rovná tridsiatka prihlásených účastníkov mala pod Urpínom ideálne podmienky aj vďaka generálnemu partnerovi TIPSPORT, hlavnému partnerovi ARTHUR Real Estate Company, spoločnosti TORO SPORT, ktorá do súťaže zabezpečila oficiálne lopty značky Wilson či firme IVEKOL. Tá víťazom venovala okrem iného aj uteráky z mikrovlákna, ktoré bravúrne zvládali sať litre potu vypotené na kurte počas horúcich dní.

Zdroj: TOMORROW AGENCY

A komu to na kurtoch nefungovalo podľa predstáv, mohol dúfať, že sa na neho usmeje šťastie pri žrebovaní. Spoločnosť BMW Group M zapožičala napríklad do tomboly luxusné BMW X3 na víkend. Zástupca spoločnosti Tipsport Filip Timár odprezentoval novinárom aj sympatický charitatívny projekt Tipsport pre legendy, ktorý sa v spolupráci s organizáciou Post Bellum snaží zdokumentovať osudy bývalých slovenských a českých športovcov a motivovať ich finančným príspevkom, ktorý budú poberať dlhý čas.

Zdroj: TOMORROW AGENCY

Už samotný žreb turnaja bol udalosťou, keďže sa ho spolu s bývalou úspešnou tenistkou Martinou Suchou ujal náš olympijský atletický šampión v chôdzi z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth. „Už veľmi dávno som sa nenaháňal za loptičkou na kurte, ale občas si tak s deťmi decentne zapinkám na ulici. Keď však skončím kariéru, tak si určite rád zahrám. Mám to blízko. Bývam asi sedemsto metrov od tunajších kurtov a je tu naozaj krásne,“ priznal Tóth a razom dodal. „Viete, že som ešte doteraz nič nežreboval,“ usmieval sa náš majster sveta. Ponúkanému prípitku na vydarený priebeh turnaja odolal – ako vždy – a bežal trénovať. Veď ďalšie vrcholy, hoci v kariére už tie najväčšie medaily získal, má stále pred sebou.

Zdroj: TOMORROW AGENCY

Double aj treble

O chvíľu sa už na rozpálenej antuke v blízkosti hotela Dixon, kde bola väčšina účastníkov turnaja vrátane hostí z Poľska ubytovaná, rozbehli neľútostné súboje, ktorých účinky viacerí cítili aj po konci turnaja. Nečakaný víťaz kategórie nad 45 rokov Ľubomír Juhaniak (TASR) skončil neskôr v posteli s akútnou bronchitídou.

Zdroj: TOMORROW AGENCY

Favorit kategórie do 45 rokov Martin Findura (Denník Šport) žiadne prekvapenie nedopustil. Získal pohár pre víťaza vo dvojhre a spolu s Braňom Lackom aj vo štvorhre. Nestarnúca Eleonóra Adamcová dosiahla dokonca hetrik. K prvenstvu vo dvojhre a štvorhre s Poľkou Halinou Michalowskou pridala titul v mixe nad 100 rokov s ďalším poľským novinárom Aleksym Kosmanom.

Zdroj: TOMORROW AGENCY

Poliaci si vďaka Miroslavovi Orlowskemu ukoristili prvenstvo aj v singli mužov nad 60 rokov, no o výsledky v meste pod Urpínom až tak nešlo. Hlavnou myšlienkou bolo zahrať si a užiť si tenisový víkend. Za to patrí vďaka aj duše celého podujatia a bývalému trénerovi Andreja Martina či Dominiky Cibulkovej Petrovi Miklušičákovi, ktorý na chod trojdňového podujatia dozeral. Apropo, v Banskej Bystrici si vyslúžil novú prezývku „Kalapoš“, ktorú mu vďaka klobúku na hlave prisúdil otec jedného z účastníkov Ján Juhaniak. Nebol zďaleka jediným z divákov, pri novinároch sa na chvíľu pristavil aj Ivor Lehoťan, šéf slovenskej biatlonovej asociácie, či Viktor Kovaľov, bývalý prezident a tréner hádzanárok SCP Banská Bystrica, ktoré pred dvoma dekádami dotiahol do finále Pohára EHF. Rodák z litovskej Palangy dnes práve na dvorcoch TK Baseline pomáha rásť mladým tenistom.

Zdroj: TOMORROW AGENCY

Účastníci turnaja po jeho skončení odchádzali domov spokojní, s veľkými trofejami a úsmevom na tvári. Už teraz sa tešia na pokračovanie ďalšieho ročníka Tipsport Pulitzer Cupu v roku 2020. Viac momentov zachytených cez fotobjektív nájdete na www.tomorrowagency.sk, poprípade na ich facebookovej stránke.

Zdroj: TOMORROW AGENCY

Zdroj: TOMORROW AGENCY

Výsledky TIPSPORT Pulitzer Cup 2019

Muži dvojhra do 45 rokov:

Martin Findura Pavol Gros Branislav Lacko Kamil Kozakiewicz

Muži dvojhra nad 45 rokov:

Ľubomír Juhaniak Igor Uher Martin Kováčik Peter Bubeník

Muži dvojhra nad 60 rokov:

Miroslaw Orlowski Dušan Paholík Aleksy Kosman Krzystof Michalowski

Ženy dvojhra:

Eleonóra Adamcová Oľga Kmeťová Veronika Šramková Daniela Potočková

Ženy štvorhra:

Eleonóra Adamcová – Halina Michalowska Oľga Kmeťová – Veronika Šramková Anna Kormanová – Daniela Potočková

Muži štvorhra do 100 rokov :

Martin Findura – Branislav Lacko Igor Uher – Pvol Gros Kamil Kozakiewicz – Roman Jagodzinski Vlado Kittler – Boris Chmel

Muži štvorhra nad 100 rokov:

Dušan Paholík – Martin Kováčik Tomáš Kurilla – Aleksy Kosman Krzystof Michalowski – Miroslav Orlowski Milan Šebo – Vlado Zlacký

Mix do 100 rokov :

Daniela Potočková – Igor Uher Veronika Šramková – Peter Bubeník Anna Kormanová – Vlado Zlacký

Mix nad 100 rokov:

Eleonóra Adamcová – Aleksy Kosman Oľga Kmeťová – Miroslav Lánik Halina Michalowska – Krzystof Michalowski Larisa Raková – Milan Šebo

Poradie médií o putovný pohár Pulitzer cup:

Denník Šport – 23 bodov (M. Findura) Tenisový svet – 22 bodov (I. Uher) RTVS – 18 bodov (O. Kmeťová) Pravda ( Perex) – 13 bodov (M. Kováčik) TASR – 10 bodov (Ľ. Juhaniak)

Najrýchlejšie podanie: Krzystof Michalowski (147 km/h)

Najpresnejšie podanie: Igor Uher (3 z 5 pokusov)

Tipovacia súťaž od TIPSPORTU - výhercovia: Rastislav Hríbik, Roman Jagodzinski, Michal Orlowski, Branislav Lacko, Martin Findura –všetci mali po 6 správnych tipov na víťazov zo 7 herných kategórií

- reklamná správa -