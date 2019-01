Slon a oblak v rovnakej váhovej kategórii, čudné?

Vidieť v spleti vodnej pary na oblohe slona je spravidla známkou kreatívnej mysle. Alebo pridlhého zdržania sa vo verejnom podniku, kde sa podávajú fermentované nápoje. No, ak by ste jeden z tých väčších mrakov skondenzovali na vodu, ručička váhy by vás veľmi prekvapila.

V porovnaní so slonom by sa s ľahkosťou prechýlila na stranu spomínaného oblaku. Čudné? Tak si predstavte, že veľký mrak, ktorý zo zeme vyzerá ako ľahučká vata je tak plný vody, že by sa váhou vyrovnal aj stádu slonov, nielen jednému.

Svet okolo nás je všetko možné, iba nie nudný

Keď už sme pri slonoch, bežný obyvateľ Európy, teda aj Slovák, spotrebuje za celý život potraviny v celkovej váhe šiestich slonov. Je to približne 60 ton a nejakých 50.000 litrov tekutín. Samozrejme, je to iba odhad, keďže posledná možnosť ľudstva odmerať to bola pred vyhubením mamutov, ale to zas neexistovala matematika presahujúca počet dostupných prstov.

Mimochodom, bežný človek má asi takú hustotu srsti ako šimpanz, pričom najrýchlejšie vraj rastie mužská brada. Ľudský vlas udrží 100 gramov váhy. Celá hlava veľmi imidžového metalistu dokáže dokopy udržať viac než 12 ton. Preto zrejme nie je čudné, že nikdy nevidíte partiu tvrdých rockerov s odstaveným autom, každý z nich disponuje odťahovým zariadením priamo na vlastnom krku.

Zdajú sa vám tieto fakty čudné? Svet je plný čudných vecí. Viac sa o nich dozviete na topkách počas celého týždňa a počas februárových dní čudnosti.

Zdroj: WLB

