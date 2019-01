Nová sociálna sieť pre Slovákov

V dnešnej dobe je veľa sociálnych sietí, ale slovenských veľa nie je. U nás prevládajú hlavne zoznamky.

Sioios ponúka všetko to čo v dnešnej dobe sociálna sieť potrebuje. Je tam verejný čet, kde môžeš napísať že si chceš s niekým pokecať cez správy. Písanie súkromných správ je prepracované do najmenšieho detailu. Môžeš posielať smajlíkov, fotografie, blokovať správy na konkrétneho používateľa a samozrejmosťou je úplná história správ.

Na sioios ďalej nájdeš funkcie ako priatelia, filtrovanie používateľov, úprava vlastného profilu, fotoalbum a plno menších funkcií v sekcii nastavenia. Napríklad si môžeš nastaviť aby ti mohli písať len ľudia v určitom veku od do, alebo len tí, ktorí majú profilovú fotografiu. Ďalej môžeš ohodnotiť každého používateľa ako sa ti páči od 1 do 10. Toto hodnotenie sa používateľovi zobrazí a uvidí ako veľmi sa mu páčiš a môže ti poslať súkromnú správu kde sa môžete lepšie spoznať. Sioios ponúka aj dve zaujímavé funkcie a to že pri každom používateľovi vidíš ikonky, ktoré ukazujú či odpisuje na správy a ako veľmi je komunikatívny pri odpisovaní. Jedna z ďalších funkcií je sekcia, kde môžeš pridávať vtipné obrázky, videá z youtube alebo si pridáš vlastné video. Tieto príspevky môžu používatelia komentovať a lajkovať.

Sioios je jedinečné v tom, že nie je potrebné vypĺňať zdĺhavé registračné formuláre. Hneď ako sa načíta stránka ťa zaregistruje a hneď aj prihlási. Po načítaní stránky tak môžeš hneď upravovať svoj profil, pridávať fotky do fotoalbumu, posielať súkromné správy, písať do verejného četu.

Sioios má aj službu SIOplus, ktorá ponúka sprístupnenie ďalších funkcií. A ak máš www stránku a chceš zvýšiť jej návštevnosť, sioios ponúka pridanie vlastnej reklamy za veľmi nízke ceny.

Sociálna sieť sioios je naozaj pre každého. www.sioios.com

