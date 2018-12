9 tipov, vďaka ktorým vydržíte v posteli oveľa dlhšie!

1. Objavte čaro predohry

Ak je vám slovo “predohra” zatiaľ cudzie a neznáme, zaraďte ho odteraz do svojho slovníka. A nielen tam. Hladenie, dráždenie, bozky, dotyky - to všetko ocení vaša partnerka viac ako by ste čakali. Na to, aby bola žena dostatočne pripravená na styk, potrebuje oveľa viac času ako muž. Preto zabijete dve muchy jednou ranou - vy vydržíte v posteli dlhšie a partnerka bude z toho celá bez seba.

2. Spoznajte tantrický sex

Jednou zo zásad tantrického sexu je “vychutnať si partnera čo najviac”. Čím viac času a úsilia mu venujete, tým intenzívnejšie výsledky môžete očakávať. Výhodami tantrického sexu sú dlhšia výdrž a prehĺbenie intimity medzi partnermi.

3. Obavy a začarovaný kruh

Mávate počas sexu obavy o dĺžke styku? Normálne sa tým muži vôbec nezaoberajú, a neustále pochybnosti vás môžu priviesť práve k rýchlejšiemu koncu. Uvoľnite sa, nerobte si starosti a pokúste sa nemyslieť na to, kedy a ako skončíte. Svoje šance tým môžete skutočne zvýšiť. Vyskúšajte niečo nové! Inšpiráciu môžete získať aj v sexuálnej príručke, na internete alebo aj na celkom nečakanom mieste. Opýtajte sa partnerky, aké sú jej tajné a možno doposiaľ nevypovedané túžby a možno aj tie vám pomôžu nemyslieť na nepotrebné veci a nezmysly počas spoločných horúcich chvíľ.

4. Tabletky na oddialenie ejakulácie

Pre ľudí s rýchlym vyvrcholením sú v súčasnosti k dispozícii tabletky Zerex Extralong. Predstavujú vysoko koncentrované zloženie extraktov z tradičných bylín a dôležitých aminokyselín na prírodnej báze. Zložky obsiahnuté v produkte majú priaznivý vplyv na dĺžku pohlavného styku, kvalitu sexuálneho života, pevnú erekciu a výkon muža v posteli:

Kotvičník zemný podporuje sexuálnu túžbu a celkový výkon. Priaznivo vplýva na udržanie optimálnej hladiny testosterónu,

podporuje sexuálnu túžbu a celkový výkon. Priaznivo vplýva na udržanie optimálnej hladiny testosterónu, Všehoj ázijský pomáha udržiavať optimálnu výdrž a vitalitu,

pomáha udržiavať optimálnu výdrž a vitalitu, Maca peruánska pomáha udržiavať sexuálnu aktivitu,

pomáha udržiavať sexuálnu aktivitu, L-arginín pozitívne vplýva na zásobovanie organizmu krvou, pohlavných orgánov nevynímajúc, čím prispieva k pevnej erekcii.

5. Stop - štart

Táto technika spočíva v tom, aby ste sa postupne naučili “zabrániť” predčasnej ejakulácii. Čo k tomu potrebujete? Len trpezlivú partnerku a vôľu. Vaša úloha je jednoduchá: keď budete cítiť, že ejakulácia prichádza, prerušíte súlož a stlačíte žaluď na 10 až 20 sekúnd. Zhlboka dýchajte a keď budete cítiť, že máte situáciu pod kontrolou, pokračujte. Nácvik techniky môžete urobiť aj pri masturbácii.

6. Polohy na menšiu stimuláciu penisu

Tak, ako poznáte polohy, v ktorých dosahujete orgazmus rýchlo, existujú aj úplne opačné polohy. Dráždenie nie je tak intenzívne, a práve v tom je vaša výhoda. Poloha v ľahu, kedy partnerka dosadá na partnera a “určuje tempo” je jednou z nich. Alebo máte nejakú inú? Tak do toho!

7. Zaistite pravidelnosť stykov

Odborník v oblasti sexuológie MUDr. Václav Urbánek, CSc. odporúča zaistiť pravidelnosť a dostatočnú frekvenciu pohlavných stykov, najlepšie niekoľkokrát týždenne.

Dôvod je prostý. “Pokiaľ totiž medzi jednotlivými ejakulačnými vybitiami (najmä u mladého muža) vznikne časový výpadok celotýždenný alebo aj podstatne dlhší, tak pri následnom pohlavnom styku potom u každého muža nastúpi tendencia k urýchleniu ejakulácie

8. Hrubší kondóm špeciálne určený na oddialenie ejakulácie

Pomôckou, ktorá je primárne určená na oddialenie ejakulácie, je hrubší kondóm. Vďaka nemu bude váš penis trochu menej citlivý na dotyk. Znecitlivenie má za následok, že obvyklý spôsob stimulácie nebude na vás pôsobiť tak intenzívne a umožní oddialiť vyvrcholenie.

9. Znecitlivejúci gél - áno aj nie

Princíp použitia gélu je veľmi jednoduchý - nanesiete ho na vašu pýchu. Na miesta, ktorých stimulácia privedie vrchol najrýchlejšie. Výhodou je, že účinkuje prakticky okamžite, ale: má aj svoje ale. Rovnako, ako znecitlivie mužské pohlavie, znecitlivieť môže aj to ženské. Je preto na mieste zvážiť, či bude partnerka s použitím tohto tipu skutočne stotožnená. Nemusíte totiž oddialiť ten svoj orgazmus, ale aj jej.

Zbavte sa nálepky “príliš rýchleho muža” a vyskúšajte, čo funguje na vás. Odmenou bude vaša dlhšia výdrž v posteli a spokojnejšia partnerka. A to stojí za to, čo poviete?

- reklamná správa -