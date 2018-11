Vyhrajte auto s Katolíckymi novinami

Zdroj: Katolícke noviny

Najstaršie katolícke periodikum, ktoré v novembri vstupuje do 170. ročníka, pripravilo aj tento rok obľúbenú súťaž pre všetkých predplatiteľov. Každý, kto si do 24. decembra 2018 zaplatí predplatné týždenníka Katolícke noviny (KN) na rok 2019, bude zaradený do žrebovania o auto Kia Rio a ďalšie hodnotné ceny v celkovej hodnote 19 000 eur. Viac o podmienkach súťaže hovorí šéfredaktor KN Igor Hanko.