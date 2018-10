Poradíme vám ako bezbolestne tvoriť finančný vankúš

Splniť si cestovateľský sen, zariadiť si kuchyňu snov, alebo budovať rezervu pre deti, keď dorastú, či mať „štvrtý vlastný pilier“ na dôchodok. To sú najčastejšie motívy Slovákov, prečo sa rozhodujú sporiť. Vytvárať si finančnú rezervu má zmysel, môžete ju použiť kedykoľvek podľa potrieb - za rok, dva, ale aj o desať či 15 rokov. Preto sme oslovili špecialistku Barboru Štubňovú, vedúcu oddelenia Depozitá a investície VÚB, aby poradila pri výbere vhodných produktov.

„Na začiatku je dôležité stanoviť si ciele, na ktoré budeme rezervu využívať. Krátkodobú rezervu si vytvárame na bežnú spotrebu, teda na míňanie v horizonte jeden, dva roky. Vhodných riešením je SPORIACI účet,“ vysvetlila Barbora Štubňová. Peniaze máte kedykoľvek k dispozícií, a pri pravidelnom sporení už od 20 eur mesačne získate aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu.

Výhodami SPORIACICH ÚČTOV sú najmä vyčlenenie peňazí mimo bežne míňania na účte, lepšie úročenie a flexibilita dostupnosti peňazí. VÚB umožňuje k účtu vytvoriť až 5 sporiacich účtov, jeden môže byť SPORIACI ÚČET k hypotéke. Umožňuje lepšie zhodnotiť úspory a zároveň nasporenú sumu jeden krát do roka využiť na mimoriadnu splátku hypotéky.

A čo o dva tri roky?

Budovanie strednodobej rezervy (horizont 2 až 5 rokov) je vhodné na konkrétne účely, ako napríklad kúpu auta, exotickej dovolenky, či zariadenia do bytu. „Na tento účel odporúčame tiež Sporiaci účet alebo VUB AM Investičné sporenie,“ spresnila B. Štubňová. Odkladanie pritom nemusí vôbec bolieť, napríklad na Sporiacom účte môžete využiť Flexisporenie, čo je sporenie po malých sumách pri každej platbe kartou. Každý nákup sa zaokrúhli na 1 celé euro, prípadne 5 alebo 10 eur a rozdiel sa automaticky prevedie na Sporiaci účet.

Myslite pár rokov vopred

Pri budovaní si rezervy je mimoriadne dôležité uvažovať aj o dlhodobom sporení (5 a viac rokov), ktoré vytvára potrebný vankúš napríklad na vzdelanie pre deti, alebo na kvalitnejší život na dôchodku. Práve zabezpečenie sa na obdobie dôchodku je na Slovensku dlhodobo podceňované, už o pár rokov však bude kľúčové. „Pre dlhodobé zhodnocovanie je vhodným riešením VÚB AM Investičné sporenie. Mesačným investovaním sa znižuje riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície a profituje sa na raste finančných trhov,“ doplnila Barbora Štubňová.

Pravidelné sporenie investovaním do podielových fondov možno nastaviť už od 20 eur mesačne. Financie sú zhodnocované vo vybranom podielovom fonde, a to bez vstupných poplatkov. Vybrať si možno z ôsmich podielových fondov VÚB AM. S VÚB AM Investičným sporením môžete vložiť peniaze aj mimoriadne až do výšky 5-tisíc eur.

ROBO (28)

ROBO je mladý muž, rád cestuje a aktívne využíva voľný čas. Od kamarátov veľakrát počul „na sporenie máš dosť času keď zostarneš“. Robo však nechce, aby ho nižšie či vyššie mimoriadne výdavky zaskočili preto si sporí. Súčasne vie, že čím skôr začne, tým bude jeho rezerva väčšia.

Robo preto mesačne:

presúva z účtu 30 € mesačne na Sporiaci účet (krátkodobá rezerva)

každý mesiac ukladá 75 € do fondov cez VÚB AM Sporenie (strednodobé sporenie)

Aké budú jeho úspory?

Sporiaci účet

