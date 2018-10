Prevencia je dôležitá v každom veku. Závažné ochorenia sa týkajú čoraz mladších ročníkov

Choroby, ktoré kedysi patrili skôr ku starobe, postihujú čím ďalej častejšie aj mladých ľudí. Väčšina civilizačných chorôb súvisí so životným štýlom, ktorý žijeme. Nie nadarmo sa im hovorí choroby z blahobytu. Nedostatok pohybu, priemyselne spracované potraviny a neustály stres. To všetko sa na našom zdraví podpisuje nepríjemnou diagnózou ako do diárika. Zdravie sa v obchode kúpiť nedá. Ale „ruku k dielu“ môžeme priložiť my sami. Napríklad zmenou životného štýlu alebo pravidelnou návštevou svojho lekára.

Rýchla doba je priam magnetom, ktorý priťahuje do nášho života nezdravé pokušenia. Nie je to len rezeň na tanieri, či nočné vyjedanie chladničky. Aj povestná ranná cigaretka ku káve alebo sladký doping pri pracovnom návale zanechá na našom tele stopy. Je to jednoduchá cesta, ako človek dokáže aspoň na chvíľu „zažehnať“ pocit stresu. Oveľa múdrejšie by však bolo vyvetrať si hlavu na čerstvom vzduchu pri pohybe.

Ako sa motivovať?

Motivácia býva kameňom úrazu. Behávať, keď vonku svieti slnko je omnoho jednoduchšie ako keď napadne desať centimetrov snehu. Aj nasyslené faldíky schováte jednoduchšie pod XL sveter, než do bikín. Športoví tréneri radia, že dôležité je nájsť najmä pohyb, ktorý nám najviac robí radosť. Nebehávať len preto, lebo to robí polovica mojich kolegov. Nechodiť na zumbu, lebo vám to odporúčala vaša susedka. V tom je prvý úspech, že pri športe vydržíte dlhšie než dva týždne. Tí, ktorí športujú, hovoria, že šport je droga. Pocit, že robíte niečo pre seba a svoje zdravie , že vypnete myseľ po celodenných schôdzkach, od neodkladných termínov a úloh, je na nezaplatenie.

Šport je tiež prevencia

Pohyb je liekom na mnoho chorôb. Potvrdia to samotní lekári. Lepšie zdravotné výsledky majú tí, ktorí si naňho nájdu čas aspoň 3 x do týždňa. Rozhýbeme pri ňom svoje končatiny, rozpumpujeme krv, posilníme si imunitu a zároveň nedovolíme tukom robiť si zásoby. Šport však nedokáže urobiť skríning vášho tela a nenahradí oko pozorného lekára. Aj preto je dôležité každý rok absolvovať niekoľko preventívnych prehliadok , ktoré vám navyše hradí vaša zdravotná poisťovňa. Ten pocit, keď viete, že ste zdravý, nič nenahradí.

Zdroj: axa

Som zdravý, na čo mám ísť k lekárovi?

Preventívne prehliadky dnes už zďaleka nie sú len doménou starších ľudí, ktorí radi trávia svoj voľný čas v čakárni. Naopak. Vedecké výskumy ukazujú, že civilizačné choroby sa čoraz týkajú aj ľudí v produktívnom veku. Odhaliť zárodky vážnej choroby včas je veľmi dôležité a často rozhodujúce. Nehľadajte preto výhovorky a nájdite si čas na seba.

Prvá pomoc počas choroby

Ochorenie, či už banálne alebo vážnejšie, dokáže poriadne znepríjemniť život. Navyše, ak ide práve o ľudí, ktorí majú rodinu a malé deti a neraz na krku hypotéku či iné pôžičky. Príjem počas práce neschopnosti či invalidity by vo väčšine prípadov nepokryl mesačnú splátku úveru. Bojovať s chorobou a ešte k tomu riešiť, kde vziať peniaze na platenie záväzkov, je mimoriadne ťažké. A navyše zbytočné, pretože na to sú tu poistky. Samozrejme, že najlepšie je netrpieť vôbec. Ale keď už vás stretne choroba, poistka vám uvoľní ruky od finančných ťažkostí a vy tak môžete premýšľať len o tom, ako sa opäť dať do poriadku. Životné poistenie by vám malo pomôcť udržať si svoj životný štandard v situácii, keď nemôžete pracovať. Poistenie pre prípad invalidity zase pokrýva rozdiel medzi invalidným dôchodkom a vašimi bežnými príjmami v čase, keď ste boli zdraví a pracovali.

Pod pojmom invalid si väčšina ľudí predstaví človeka po vážnom úraze. Najčastejšie vás ale do invalidity vrhne skôr vážna choroba alebo psychické ochorenie (až 95 % prípadov). Invalidné dôchodky navyše vôbec nie sú len záležitosťou skôr narodených. V skutočnosti viac než štvrtina invalidov spadá do kategórie do 44 rokov a v minulom roku u nás poberalo invalidný dôchodok vyše 235 tisíc ľudí.

Myslieť na svoje zdravie sa oplatí

Asi by ste si našli minimálne desať iných príjemnejších vecí, ako čítať o invalidite. No myslite preventívne. Žite zdravšie, športujte, snažte sa eliminovať stres. Zájdite k svojmu lekárovi radšej kvôli potvrdeniu z preventívnej prehliadky, než kvôli nepríjemnej chorobe. Takýto zodpovedný prístup odmení aj vaša poisťovňa. V poisťovni AXA teraz môžete napríklad získať bezplatné navýšenie poistného krytia vo výške až 50 % na poistenie kritických ochorení v prípade pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok a 20 %-né poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity. A to je tiež zaujímavý bonus a motivácia žiť zdravo a radšej poistku nikdy nečerpať.