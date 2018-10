Dana Kleinert: Matka troch detí musí byť manažérka

Prečo kandidujete?

Narodila som sa v Starom Meste, študovala som tu, poznám ho ako matka, ktorá cez obrubníky tlačila už tri kočíky, psíčkarka, cyklistka, ale aj šoférka, ktorá nemá kde zaparkovať. V meste som aj podnikala a venovala som sa aj mnohým kultúrnym aktivitám. Vidím jasne, čo a prečo tu nefunguje a viem to zlepšiť.

Nie všetko dopadlo podľa Vašich predstáv…

Žiaľ, nie všetko. Je to však skúsenosť, z ktorej čerpám. Predstavte si, že vás samospráva poprosí, aby ste oživili miesto, ktoré je roky zanedbané a nevie s tým nič, napriek pokusom, spraviť. Vám sa to podarí, miesto ožije, hrajú sa tam deti aj seniori, tancuje sa pod stromami, dáte si dobrú kávu, ľudia bez domova získajú prácu a o miesto sa začnú starať, zbierate informácie, čo by tam obyvatelia v budúcnosti chceli. A potom sa zmení vedenie, ktoré všetko šmahom ruky zruší. Obyvatelia v projekte majú okrem srdca aj svoj čas a peniaze, pretože to sami financovali. Vo výsledku sa musíte vláčiť po súdoch , pretože úrad nejednal fér. Občania tohto mesta s ním musia bojovať, aby si sami mohli zlepšiť kvalitu života a to je absurdné. Ako starostka chcem okrem iného zriadiť pozíciu koordinátora na komunikáciu s občanmi. Aby im mesto pomáhalo a nie im hádzalo polená pod nohy.

Čo ešte chcete v Starom Meste zlepšiť?

Na úrade musíme nastaviť od prvého dňa atmosféru spolupráce, a to nielen vnútorne, ale aj smerom k magistrátu a tiež s organizáciami, ktoré pomáhajú mestu. Hospodárne, transparentné a zodpovedné narábanie s verejnými financiami, etické a nekorupčné správanie sa stanú samozrejmosťou. Spravíme mapu zelene, kvalitný manuál verejných priestorov, mestská polícia nebude iba na vyberanie pokút, začne obyvateľom reálne pomáhať. Čistenie ulíc sa bude diať na základe reálnych potrieb. Na úrade budeme podporovať medzigeneračné projekty, pomoc seniorom, deťom a slabším bude samozrejmá.

Ako to chcete dosiahnuť?

Dva roky som na tom pracovala s viac ako sedemdesiatimi odborníkmi. Pripravili sme Plán Bratislava - projekt, ktorý sa venuje riešeniu všetkých pálčivých tém. Nie som v tom sama, s Matúšom Vallom a ďalšími kandidátmi tvoríme silný, odborne pripravený a kompetentný team schopný riadiť mesto od prvého dňa v úrade. Na starostku Starého Mesta kandidujem aj s podporou strán Progresívne Slovensko a SPOLU - Občianska demokracia.

Dá sa to všetko stíhať popri troch deťoch?

Matka troch detí musí byť dobrá manažérka (smiech). Čo je však dôležité, musí vedieť, aké hodnoty chce s deťmi zdieľať, akú víziu rodina má. Mne záleží na tom, v akom meste budú žiť moje deti. Chcem pre nich to najlepšie, chcem, aby mali radi Staré Mesto a aby Staré Mesto malo rado svojich obyvateľov.

Informácie o programe Dany Kleinert nájdete na stránke www.danakleinert.sk, alebo na jej Facebooku. Komunálne voľby sa uskutočnia 10. Novembra 2018.

