Posledný júlový víkend budete na roztrhanie! V ponuke máme obrovskú letnú párty, jazzový festival, rýchle motorky, niečo pre najmenších a august začneme folklórom v Terchovej

Program na konci júla je naozaj pestrý, atraktívne podujatia sa budú odohrávať po celom Slovensku a je len na vás, či sa vyberiete vyblázniť na Ibiza Party na Šíravu, alebo sa pozrieť na silné stroje do Starej Turej. Môžete zobrať svoje ratolesti do rozprávkovej krajiny, ktorá otvorí svoje brány cez víkend v Banskej Bystrici alebo si zájsť na kvalitný jazz do Liptovského Mikuláša a nového klubu v Bratislave. August začne veľkolepou oslavou folklórnych tradícii priamo v Terchovej.

Celú ponuku zaujímavých koncertov, divadelných predstavení a športový podujatí nájdete na

Najväčší letný žúr na slovenskom mori už tento víkend, nenechajte si ujsť IBIZA Party!

200 ton piesku, trstinové bary, 2 x stage, špeciálne svetelné a pyro efekty a poprední slovenskí dj-i DJ EKG, Milan Lieskovský, Dj Robin & Bongoman Elizz, Mike saxi, Anndy, Dj A-Zbest, to všetko je charakteristika najlepšej párty na Moteli Kamenec, ktorý je tradičným hostiteľom už niekoľkého ročníka.

Burácanie motorov a rockových kapiel zažijete na Tanci Slnka v Starej Turej.

Na festivale Tanec Slnka sa stretávajú priaznivci motocyklov a dobrej hudby, najmä rocku, popu a country. Koná sa vždy posledný júlový víkend na Dubníku v Starej Turej, obkolesený krásnymi lesmi. Tento rok vystúpia Richard Müller, Morčatá na úteku, Aleš Brichta, Hollywood Rose (Guns 'N Roses Tribute Band) z Maďarska, Slobodná Európa, Peter Cmorik, Waťák Kabát Revival, Turbo a ďalší.

Banskobystrický park pod Pamätníkom sa cez víkend premení na Rozprávkoland.

Najväčší rodinný festival zavíta tento víkend do Banskej Bystrice. Prinesie so sebou veľa zábavy, obľúbených detských show, atrakcií, rôzne divadielka, veľa obľúbených divadelných postavičiek, súťaží a činností s našimi animátormi a to všetko na jednom mieste a v jeden deň. Jednoducho úplný ROZPRÁVKOLAND! Miro Jaroš, BABY BAND s pesničkami FÍHA TRALALA, Paci Pac, Šmolkovia, MiOli, Tárajko a Popletajka, Kiki a Riki a veľa ďalších...

Kvalitný jazz si môžete vypočuť na Mikulášskom jazzovom festivale alebo počas Classic Jazz Weekendu v klube The Classic 33.

Od 27. do 29.7. sa domom kultúry v Liptovskom Mikuláši rozoznie jazz v prevedení Miloša Biháryho & Jazz Funk Brothers, Martina Valihoru a jeho kvarteta alebo Vinx and Silhouette a mnohých ďalších. Nemenej kvalitný program zažijete takisto počas celého víkendu aj v noblesnom kabaretnom klube The Classic 33 priamo v historickom centre mesta na Hviezdoslavom námestí.

August otvoria veľkolepé Jánošíkove dni v Terchovej.

Jánošíkove dni 2018 budú trvať štyri dni od 2. do 5. augusta a organizátori pripravili tradične bohatý a pestrý program. Popri dominantnom folklóre nebudú chýbať koncerty world music, výstavy („A veru pošibaj koníčka ve voze...!“ – vernisáž v Makovického dome v Žiline je otváracím programom festivalu; výstava Martina Benku pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia; exteriérová výstava obrazov Party v 21. storočí), prezentácie ľudových remesiel, divadelné predstavenie Perinbaba (v naštudovaní Terchovského národného divadla), „nový cirkus“ Younak, slávnostné uvedenie knihy Rok koňa, premietanie filmov, nočné hranie, folklórstroj a iné sprievodné akcie. Osobitne treba spomenúť pokus o vytvorenie slovenského rekordu v najväčšom počte spoločne hrajúcich tamburášov v rámci folklórneho podujatia.

Po dobrých skúsenostiach z uplynulých rokov sa opätovne uskutočnia samostatné detské programy a program seniorských telies z celého Slovenska. Neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa Jánošíkových dní býva od roku 1968 divácky atraktívny konský vozový sprievod – s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. Ako je všeobecne známe, ide o erbové podujatie Jánošíkových dní, ktorého aktuálne 50. výročie vzniku dôstojne zarezonuje v rámci niekoľkých festivalových programov. Veľkú pozornosť púta tiež nedeľná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií (za aktívnej účasti krojovaných muzikantov a spevákov z domova i zo sveta).



Nezabudnuteľné zážitky a iskrivú atmosféru sľubuje, ako už tradične, piatkový terchovský galavečer s názvom „Keď sa jánošíci na zboj pobjerali...“, v ktorom sa predstaví folklórny výkvet Jánošíkovho kraja (3. augusta, 20.30 h). V sobotnom medzinárodnom galaprograme v amfiteátri Nad bôrami (4. augusta, 20.30 h) vystúpia účinkujúci zo Slovenska, Česka, Chorvátska a Ukrajiny. Záverečné slovo bude, samozrejme, opätovne patriť monumentálnemu Terchovskému symfonickému orchestru.



56. ročník Jánošíkových dní vyvrcholí v nedeľu 5. augusta originálnym predstavovaním furmanov a muzík (12.30 h), a záverečným galaprogramom v amfiteátri Nad bôrami „Jánošík je sloboda a sloboda je večná!“ (15.00 h) – pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Účinkovať v ňom budú folklórne súbory, skupiny a sólisti z Terchovej, Horného Považia, Oravy, Kysúc, Turca a Liptova + FS Jánošík zo Svitu ako hosť.

