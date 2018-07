Netradičná párty na Zlatých pieskoch a ďalšie tipy na TOP zábavu pre všetky vekové kategórie

Na bratislavských Zlatých pieskoch sa nedávno strhla viacgeneračná žúrka, na akú si domáci nepamätajú. Desiatky tínedžerov tam v bazéne vystrájali spolu s ľuďmi, ktorým už tiahne k šesťdesiatke.

Mladí ľudia si vyrazili k vode a namiesto rovesníkov so sebou vzali omnoho starších kamarátov! Pri jazere sa tak stretla partička niekoľkých generácií.

Tí najstarší, ktorí už majú na hlave nejednu šedinu, však mladým neostali nič dlžní. Bavili sa vo veľkom, podľa okoloidúcich sa celým okolím šíril smiech a hlasná hudba. Niektorí z nich si neváhali v bazéne osedlať nafukovacích jednorožcov či pelikánov.

Zistili sme, že táto partička sa pri vode nestretla náhodou. Podľa nášho zdroja sa tu natáčal remake známeho letného hitu Žijeme len raz. Vo videoklipe k nemu sa takisto žúrovalo a skákalo do vody.

Prečo si však tvorcovia vybrali aj ľudí v zrelom veku, zatiaľ nie je jasné. Možno sa snažili ukázať, že aj ľudia rôznych generácií sa spolu vedia zabaviť. Ukážku z videa si môžete pozrieť tu:

Zahrajte si karty

Chcete sa naučiť grify, ktoré dostanú všetkých vašich kamarátov? Nikto ich nevie lepšie, ako vaši rodičia alebo starí rodičia, ich susedia a kamaráti. Tak to využite. „Za týždeň s nimi strávený sa z vás stanú tí najlepší kartoví hráči a vy môžete ohurovať svoje okolie dokonalým mariášom alebo pokrom“, spomína si David, ktorý s dedovým susedom prehral obľúbené okuliare.

Vyrobiť čokoľvek z čohokoľvek

Napríklad bazén zo starej vane alebo sprchu zo starého deravého suda. Ak máte dvor alebo letnú chatku, kde sa stretáva celá rodina, na svoje si v oboch prípadoch prídu všetci. A keď bude treba čistiť a vylievať vodu z provizórneho bazéna, usporiadajte súťaž v šmyku po mokrom trávniku. Nikdy neviete čo sa v kom ukrýva, kým mu nedáte pod zadok kus igelitky. Alebo ho lepšie nespoznáte v uvoľnenom prostredí. „Každý rok chodíme grilovať na chatu k jazeru. Kým ja som si išla po rannej káve po plavky, strýko už skákal šípku do jazera v pyžame. Vraj načo strácať čas, keď na kúpanie potrebuješ len tú vodu a zvyšok sa uschne. A veru mal pravdu“, smeje sa Zuzana.

Je očividné, že vek v prípade zábavy nehrá rolu, pretože baviť sa chce každý. Podľa psychologičky, Lenky Uherovej, je dokonca spoločné stretávanie sa generácií kľúčom ku kvalitnejšej zábave. „V minulom storočí SigmundFreud vysvetlil, že veci sa nám zdajú vtipné vtedy, ak sú podané nečakaným, iným ako zvyčajným spôsobom. Toto sa veľmi často deje pri aktivitách, ktoré trávime s ľuďmi rôznych generácií.“

Zbierajte bylinky a čarujte

Viete o tom, že niektoré bylinky majú čarovné schopnosti? Stačí ich vedieť využiť a pričarujete si lásku, bohatstvo... ideálne oboje dokopy. A keď nie, tak aspoň odplašíte mole zo skrine, chrobač z múky, alebo si popravíte žalúdok a spánok. Stačí sa vybrať na zber byliniek, ideálne s niekým, kto sa vyzná. Oproti iným aktivitám je toto tichšia a menej fyzicky náročná činnosť, uvidíte však, že na ňu budete spomínať ešte roky.

Tancujte a spievajte

Vďaka televízii a letným slávnostiam najmä vo Východnej a Detve stále žije slovenská ľudová pieseň a najmä párové tance. Schmatnite polovičku, sestru, mamu, babku a vytancujte ju po kuchyni alebo pod orechom na dvore. Bez plánovania, len tak spontánne. Pri tanci sa uvoľňujú hormóny šťastia, uvidíte ako spravíte náladu nielen sebe, ale komukoľvek, koho so sebou stiahnete. Ak nehrá hudba, zaspievajte si. Život netreba brať príliš vážne alebo sa zamýšľať nad tým, kto sa pozerá. A už vôbec nie v lete.

BONUS

Leto nie je len o návštevách, prázdninách, letných dovolenkách či kúpaní sa. Všetky festivalové duše už netrpezlivo balia stany a klobúky, aby sa mohli opäť vyblázniť na letných festivaloch plných hudby a tanca. Nenechajte sa pomýliť, festivaly nie sú len pre násťročných. Saša, čerstvá titulovaná právnička, minulý rok so sebou na festival pribalila aj starkú. Ako sama s úsmevom dodáva: „Nikdy som sa lepšie nezabavila, a keď bolo treba poradiť si so spálenou kožou od slnka, starká vytiahla z batoha aloe a bolo po probléme. Dokonca aj moji kamoši si robili poradovník, kto ju zoberie na aký koncert. So starkou sme vždy mali veľmi neštandardný vzťah. Miesto oberania hrachu v záhrade ma radšej zobrala na tobogán alebo zábavu vo vedľajšom meste.Dnes každý víkend precvičuje jogu v parku a je prvá, ktorej volám, keď potrebujem poradiť s chlapmi. No a na festivale strčila do vrecka aj o polovicu mladších. Ako sama tvrdí, vždy, keď je v skupine oveľa mladších, dobíja si tým baterky.“

