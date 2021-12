"Celú cestu do Svätého Jura som premýšľala, ako tohtoročný vianočný online koncert začnem. Bude to smútok, že nemôžem vidieť naživo svojich fanúšikov, alebo to budú slová vďaky, že je nám umožnené byť spolu aspoň touto formou?" spomína Mária Čírová na svoje pocity bezprostredne pred koncertom Moje Vianoce 2021, ktorý sa uskutočnil v poslednú predvianočnú sobotu.