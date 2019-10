Nekonečné dohady o brexite vrcholia: EÚ sa pripravuje schváliť Británii trojmesačný odklad

LONDÝN/BRUSEL - Európska únia sa pripravuje na schválenie odloženia brexitu do 31. januára 2020, avšak Spojenému kráľovstvu ponúkne možnosť vystúpiť z EÚ skôr, ak bude ratifikovaná príslušná "rozvodová" dohoda. Vyplýva to z uniknutého návrhu predloženého zvyšným členským štátom, ku ktorému sa v nedeľu dostal britský denník Guardian.

Dokument, ktorý by mali členské štáty prijať v pondelok, napriek predošlým námietkam francúzskej vlády uvádza, že EÚ bude súhlasiť so žiadosťou Londýna o ďalší odklad. Spojené kráľovstvo by podľa tohto návrhu mohlo vystúpiť z Únie v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ratifikácii dohody.

Dokument naznačuje, že brexit bez dohody 31. októbra je vylúčený, čo je podmienka súhlasu britských opozičných lídrov s predčasnými voľbami. Vyhlásenie EÚ pripojené k dokumentu stanovuje, že Únia nebude dohodu o vystúpení opätovne otvárať.

Tusk chce o odklade zhodu medzi lídrami štátov EÚ

Predseda Európskej rady Donald Tusk viedol cez víkend intenzívne rozhovory s lídrami EÚ. Veľvyslanci 27 členských krajín, bez zástupcu Británie, sa stretávajú v pondelok dopoludnia. Tusk uviedol, že nechce zvolávať lídrov členských štátov do Bruselu na summit o tejto otázke a namiesto toho sa bude snažiť o jednomyseľnú zhodu umožňujúcu schválenie odkladu brexitu prostredníctvom "písomného postupu".

Donald Tusk Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Odklad vystúpenia Británie mala EÚ schváliť už v piatok, keď však diplomati oznámili, že hoci sa veľvyslanci 27 členských štátov Únie v princípe dohodli, že brexit má byť odložený, rozhodnutie o dĺžke odkladu padne až nasledujúci týždeň.

Francúzsko podľa Guardianu žiadalo počkať s rozhodnutím o jeho dĺžke až do pondelkového hlasovania v britskom parlamente. Britský premiér Boris Johnson medzičasom svojmu kabinetu povedal, že francúzsky prezident Emmanuel Macron ho informoval, že je príliš izolovaný na to, aby trval na kratšom odklade.

Pôjdu Briti čoskoro k hlasovacím urnám?

Vývoj cez víkend, keď sa britskí liberálni demokrati a Škótska národná strana dohodli na predložení návrhu zákona, podľa ktorého podporia parlamentné voľby 9. decembra, presvedčili mnohých predstaviteľov EÚ, že Briti pôjdu čoskoro k hlasovacím urnám, napísal Guardian.

Boris Johnson Zdroj: SITA/AP/Jessica Taylor/House of Commons

Úrad britského premiéra oznámil, že tento ich spoločný zváži, ak opoziční labouristi nepodporia plán vlády na krátke dodatočné preskúmanie dohody o vystúpení poslancami, trvajúce do 6. novembra, a následne všeobecné voľby 12. decembra. Diplomatické zdroje pre agentúru Reuters v nedeľu povedali, že veľvyslanci 27 členských štátov EÚ sa zídu v Bruseli v pondelok o 10.00 h, aby schválili trojmesačný odklad brexitu.

Ak budú všetci veľvyslanci súhlasiť, vlády členských krajín budú mať ešte krátky čas - menej než jeden deň a možno len niekoľko hodín - na to, aby vzniesli námietky. Ak tak neurobia, rozhodnutie nadobudne účinnosť.