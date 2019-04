Hlavnou témou opäť brexit: Babiš podporí Tuskov plán, Merkelová nevylúčila dlhší odklad

Podľa neho by tento plán "upokojil situáciu" a dal Británii dostatok času na to, aby sa rozhodla, čo chce urobiť. "Je to dobrý návrh," dodal Babiš. Predsedníčka britskej vlády požiadala o odklad brexitu do 30. júna, Tusk navrhol až ročný odklad, ktorý je však podmienený určitými podmienkami, napríklad tým, že Británia nebude klásť prekážky v rozhodovacom procese EÚ, kým bude jej členom. Odkladu brexitu bude venovaný dnešný mimoriadny summit lídrov EÚ v Bruseli. Aktuálny termín odchodu Británie z EÚ je piatok 12. apríla.

Mayová nepovedala, či opustí post premiérky, ak Británia neopustí EÚ

Britská premiérka Theresa Mayová odmietla v stredu odpovedať na otázku, či odstúpi zo svojej funkcie, ak Británia zotrvá v EÚ aj po 30. júni. "Pracujem na tom, aby sme zabezpečili, že Spojené kráľovstvo odíde čo najkratšom čase," povedala britská premiérka, ktorú citoval denník Guardian.

Britská premiérka po príchode do Bruselu, kde sa v stredu koná mimoriadny summit EÚ o odklade odchodu Británie z EÚ do 30. júna, vyslovila nádej, že Británii sa podarí opustiť Úniu pred 22. májom, čo by znamenalo, že Spojené kráľovstvo sa v dňoch 23. — 26. mája nebude musieť zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu. Zároveň vyjadrila nádej, že Dolná snemovňa britského parlamentu dovtedy schváli predbežnú dohodu o brexite, ktorú s Bruselom uzavrela jej vláda a parlament ju už trikrát odmietol.

Na otázku, či nie je zahanbená, že žiada EÚ o ďalší odklad, Mayová odpovedala: "Mnoho ľudí bude znechutených, že sa tento summit koná. Parlament nijakú dohodu neschválil. Rokujem však s opozíciou a pokúšam sa nájsť riešenie."

Európski lídri v stredu na mimoriadnom summite EÚ buď zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou premiérky Theresy Mayovej o ďalší odklad brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla s tým, že pôvodný termín odchodu bol stanovený na 29. marca.

Merkelová pred summitom EÚ nevylúčila dlhší odklad termínu brexitu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu uviedla, že podporuje, aby Spojené kráľovstvo získalo viac času na zabezpečenie svojho odchodu z Európskej únie, než žiada britská premiérka Theresa Mayová. Tá minulý týždeň požiadala o odklad termínu tzv. brexitu na 30. júna. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

Merkelová pred mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli poslancom v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) povedala, že je možné, že lídri "budú súhlasiť s dlhším odkladom, než požadovala britská premiérka". Merkelová dodala, že ona i nemecká vláda sú toho názoru, že "môžeme dať obom stranám rozumný čas" na to, aby sa dosiahla dohoda o riadenom brexite.

Kancelárka zdôrazňuje, že naďalej je v záujme Nemecka to, že Británia opúšťa Úniu "riadeným spôsobom", píšu agentúry. Hlavy vlád a štátov 27 členských krajín by mali popoludní v Bruseli rozhodnúť o tom, či poskytnú britskej vláde druhý odklad odchodu z EÚ, a ak áno, za akých podmienok. To záleží aj od toho, aké záruky svojim partnerom predloží britská premiérka Theresa Mayová.