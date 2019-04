Britský parlament bude znova hlasovať o brexite: Druhé referendum Mayová odmieta

Obe alternatívy odmietla britská premiérka Theresa Mayová. Naopak, zmluvu o odchode Londýna z európskeho bloku, ktorú premiérka vyrokovala s úniou, parlament neschválil ani na tretí pokus, čo Britániu približuje k chaotickému odchodu bez dohody. Naposledy odmietol parlament dohodu v piatok minulý týždeň, zatiaľ najtesnejším rozdielom 58 hlasov. Mayová sa však nevzdáva a v priebehu tohto týždňa by mohla zmluvu predložiť do parlamentu po štvrtý raz.

Pondelňajšie hlasovania nasledujú po hlasovaniach z minulého týždňa, keď žiadna z ôsmich predložených možností nezískala v parlamente väčšinu. Predseda dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow vybral zo 16 návrhov zákonodarcov. Medzi možnosťami boli napríklad odchod z EÚ bez dohody, zotrvanie v európskej colnej únii a na jednotnom trhu, nechať o akejkoľvek vyrokovanej zmluve o rozchode s úniou hlasovať v referende alebo zrušiť brexit, ak bude hroziť odchod bez dohody. Takzvané "indikatívne hlasovanie" malo odhaliť, či niektorý z plánov brexitu má väčšinu v parlamente.

Juncker: Ak Veľká Británia nevystúpi do 12. apríla, musí sa zúčastniť na eurovoľbách

Veľká Británia sa podľa všetkého zúčastní na nadchádzajúcich májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Po tom, čo túto možnosť v piatok po prvýkrát pripustila britská premiérka Theresa Mayová, o nej ako o veľmi pravdepodobnom scenári v pondelok hovoril aj predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Ako vyhlásil počas návštevy v nemeckom meste Saarbrücken, v prípade, ak Británia z Európskej únie nevystúpi do 12. apríla, ale až neskôr, je dokonca povinná zúčastniť sa na eurovoľbách.

Ak sa totiž Londýn rozhodne zostať v únii dlhšie a požiadať o ďalší odklad brexitu, je vysoko pravdepodobné, že bude v EÚ ešte aj počas európskych volieb, ktoré sa uskutočnia od 23. do 26. mája. Niektorí britskí politici doteraz operovali s tým, že ich krajina by mohla byť počas eurovolieb ešte členom únie, no na samotných voľbách by sa už nezúčastnila - to však podľa Junckera nie je možné. "Taká je zmluva - či sa nám to páči, alebo nie, je iná otázka," povedal šéf EK.