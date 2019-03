Ďalšie komplikácie: Lídri EÚ sa nezhodujú na odklade, najnovšia verzia hovorí o tomto dátume

Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ natiahli rokovania spojené s otázkou tzv. brexitu, ktoré sa mali skončiť o 19.00 h miestneho času. Informoval o tom Preben Aaman, hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska, podľa ktorého rokovania pokračujú aj počas pracovnej večere. Tá bola pôvodne vyhradená vzťahom EÚ s Čínou.

Medzitým viaceré diplomatické zdroje z prostredia prebiehajúcich rokovaní informovali, že hlavy vlád a štátov diskutujú o zmenenej a doplnenej verzii pôvodného návrhu záverov summitu, podľa ktorej EÚ ponúkne Spojenému kráľovstvu ešte kratší čas na odchod, ako je pôvodne spomínaná lehota do 22. mája. Londýn požiadal EÚ o odklad termínu brexitu, stanoveného v súčasnosti na 29. marca.

Nový návrh uvádza, že "Európska rada je pripravená poskytnúť odklad do 7. mája", a vyzýva Spojené kráľovstvo, aby "s tým súhlasilo". V dokumente sa spresňuje, že ak by Spojené kráľovstvo do 11. apríla oznámilo svoj zámer uskutočniť voľby do Európskeho parlamentu, Európska rada je pripravená túto záležitosť prehodnotiť.

Posun v ústrety záujmom Londýna je v tom, že nová verzia záverov už nevyžaduje, aby britskí poslanci na budúci týždeň hlasovali - po tretíkrát - za dohodu o riadenom brexite. Tú zákonodarcovia z Londýna doteraz už dvakrát odmietli.

Pred necelými štyrmi hodinami návrh záverov summitu - vo svojom treťom odseku - uvádzal ako pozíciu EÚ nový termín brexitu 22. máj, čiže deň pred začatím volieb do Európskeho parlamentu, ktoré v krajinách EÚ prebehnú od 23. do 26. mája.

Poslankyni, ktorá je za zotrvanie krajiny v EÚ, sa vyhrážajú smrťou

Poslankyni dolnej komory britského parlamentu Anne Soubry sa vyhrážajú smrťou za to, že sa zasadzuje za zotrvanie Veľkej Británie v Európskej únii a za zrušenie brexitu. Soubry vo štvrtok vyhlásila, že dostáva "veľmi, veľmi vážne vyhrážky zabitím" a vysokopostavení predstavitelia polície ju varovali, aby si dávala veľký pozor. Z tohto dôvodu sa momentálne ani nechce vrátiť z Londýna do svojho domova v Nottinghamshire. Jej domáca adresa je totiž verejne známa. "Nemôžem sa cez víkend ani vrátiť domov, nie som tam v bezpečí," povedala vo štvrtok.

Soubry nedávno vystúpila z Konzervatívnej strany a spolu s dvomi ďalšími bývalými konzervatívcami a ôsmimi čerstvými odídencami z Labouristickej strany založili takzvanú Nezávislú skupinu, pričom uvažujú aj o jej pretvorení na politickú stranu. Hlavnou témou, ktorá týchto poslancov spája, je práve snaha o zotrvanie krajiny v únii.

V roku 2016 počas kampane pred referendom o brexite zavraždil krajne pravicový extrémista Thomas Mair labouristickú poslankyňu Jo Coxovú, ktorá sa tiež zasadzovala za zotrvanie Británie v EÚ.