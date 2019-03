Termín brexitu sa blíži, slová analytika: Ak Británia v marci neodíde, nič dramatické sa nezmení

PRAHA - Necelý mesiac pred plánovaným termínom vystúpenia Británie z Európskej únie sú stále v hre všetky scenáre. To znamená odchod s dohodou, bez dohody alebo odklad. Je potrebné tiež povedať, že aj britská premiérka Theresa Mayová sa už odkláňa od názoru, že je lepší tvrdý brexit než odklad. Uviedol to analytik Ondřej Mocek z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO).

Za najmenej pravdepodobný scenár považuje Mocek tvrdý brexit, teda odchod Británie bez dohody s EÚ. "Všetko bude záležať na hlasovaní 12. marca, ako príliš budú britskí poslanci 'nervózni'. Dokážem si totiž predstaviť, že pod časovým tlakom cca dva týždne pred odchodom nakoniec na dohodu kývnu," povedal. Zároveň pripustil, že je tiež veľmi pravdepodobné, že Mayová, ako už niekoľkokrát, potrebnú väčšinu nenájde a dôjde k odloženiu brexitu.

Analytik ďalej uviedol, že neriadeného brexitu by sa mala viac obávať Británia než Brusel, keďže "zostane sama a v EÚ je stále ďalších 27 krajín". V tejto súvislosti treba myslieť aj na Írsko, ktorému tvrdý brexit môže spôsobiť niekoľko ťažkostí, keďže jeho závislosť od Spojeného kráľovstva je väčšia než u zostávajúcich členov EÚ.

Mocek si myslí, že tvrdému brexitu v tejto chvíli môže zabrániť už "len britská vláda, a to pod tlakom britského parlamentu". Teda, že "v prípade neschválenia dohody požiadajú o odklad alebo dokonca stiahnu aktiváciu článku 50 (Lisabonskej zmluvy)," vysvetlil.

Na margo doterajších rokovaní o brexite poznamenal, že Únia už niekoľko mesiacov presadzuje ako jedinú variantu brexitovú dohodu a nie je ochotná ustúpiť. "Pokiaľ je mi známe, hlavný vyjednávač za EÚ pripravuje ešte posledný list, ktorý má uistiť britských poslancov, že írska poistka má naozaj slúžiť len ako záložný plán pre prípad, že by sa EÚ a Británia nedohodli na budúcich vzťahoch ohľadne hraníc," povedal Mocek. Nemyslí si však, že by tento list mohol ešte niečo zmeniť.

Tzv. írska poistka sa stala totiž sporným bodom brexitovej dohody. Mocek na otázku, či si myslí, že by pozmenená dohoda bola možná, odpovedá, že nie. "Mayová určite poistku nevypustí. Ono to ani nie je možné, musela by s tým súhlasiť EÚ a tá to nepripustí," dodal.

V prípade, že britskí poslanci odhlasujú v marci odklad brexitu, podľa analytika sa "technicky v EÚ nič dramatického nezmení". V súvislosti s neskorým termínom hlasovania o brexitovej dohode je podľa neho otázne, či nejde v tomto prípade o stratégiu dostať britských poslancov do časovej tiesne.

"Avšak tak či tak to nie je príliš dobrá stratégia, pretože nech už hlasovanie dopadne akokoľvek, Británia sa rozhodne nestihne pripraviť na to, čo sa stane 29. marca. Hoci už teraz sú prípravy aj na tvrdý brexit, 17 dní pred odchodom je veľmi málo času niečo reálne pripraviť," uzavrel.

Britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že v prípade, ak britskí poslanci 12. marca znova odmietnu jej dohodu o vystúpení z EÚ, bude môcť parlament hlasovať o požiadavke na odloženie brexitu, ktorý je stanovený na 29. marca.

Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok vyhlásil, že EÚ je pripravená dať Spojenému kráľovstvu ďalšie záruky, že tzv. írska poistka, ktorá má zabrániť opätovnému zavedeniu kontrol na hraniciach medzi Írskou republikou a Severným Írskom, z dohody o podmienkach jeho vystúpenia z EÚ bude len dočasným riešením.