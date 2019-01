FOTO Mayovej pokus o dohodu je pod tlakom: Vyjadril sa aj Macron, Corbynov návrh neschválený

LONDÝN - Dolná snemovňa britského parlamentu neschválila v utorok večer pozmeňujúci návrh lídra opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna, ktorý by nariadil vláde, aby zvážila a hlasovala o možnostiach, ktoré by zabránili Británii opustiť Európsku úniu bez dohody.

Išlo o prvé z hlasovaní o siedmich návrhoch o ďalšom postupe v procese brexitu, informovala televízna stanica Sky News. Poslanci návrh odmietli pomerom hlasov 327 ku 296. Dolná snemovňa následne neschválila ani návrh lídra frakcie Škótskej národnej strany (SNP) Iana Blackforda, aby vláda odložila brexit a vylúčila odchod Británie z EÚ bez dohody. Za návrh hlasovalo 39 poslancov a proti 327.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alastair Grant

Premiérka Theresa Mayová žiada poslancov, aby jej dali mandát na opätovné otvorenie dohody o brexite a zmenu tzv. írskej poistky. Brusel však opätovné prerokovanie dohody o vystúpení Británie z Európskej únie odmieta.

Odmietavé postoje ako na páse

Dolná snemovňa neschválila pozmeňujúci návrh poslankyne opozičnej Labouristickej strany Yvette Cooperovej snažiacej sa o vylúčenie brexitu bez dohody tým, že sa parlamentu poskytne viac času na schválenie novej dohody. Premiérka Theresa Mayová by musela v tom prípade odložiť termín odchodu Británie z Európskej únie z 29. marca do konca tohto roka (31. decembra), ak by sa parlamentu nepodarilo schváliť dohodu do 26. februára. Za návrh hlasovalo 298 poslancov, 321 bolo proti, informovala spravodajská stanica BBC.

Predtým, ako tretí v poradí, poslanci zamietli pomerom hlasov 301:321 návrh konzervatívca Dominica Grieva na zaradenie šiestich dodatočných hlasovacích dní do 26. marca, ktoré by slúžili na prerokovanie návrhov ďalších poslanco. Poslanci už predtým neschválili návrh lídra labouristov Jeremyho Corbyna, ktorý by nariadil vláde, aby zvážila a hlasovala o možnostiach, ktoré by zabránili Británii opustiť Európsku úniu bez dohody.

Do Bruselu s najjasnejším mandátom

Britská premiérka predtým v rozprave vyzvala poslancov, aby ju podporili v jej snahe o "právne záväznú" zmenu írskej poistky, ktorú by mali nahradiť nešpecifikované "alternatívne opatrenia". Podľa nej je jasné, že "táto snemovňa chce zmeny v írskej poistke" a ona sa chce "vrátiť do Bruselu s čo najjasnejším mandátom". Dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť tieto zmeny a do parlamentu sa vráti s upravenou dohodou, kde ju už poslanci 15. januára zamietli.

Spojené kráľovstvo by na základe írskej poistky malo zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu "tvrdej hranice" medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.

Írska poistka

Premiérka takisto avizovala tiež oznámila, že ak do 13. februára nebude na stole nová podoba dohody o brexite, vystúpi v parlamente s vyhlásením a na druhý deň predloží jej novú verziu, o ktorej sa bude diskutovať. Poslankyňa za Stranu zelených Caroline Lucasová v reakcii na Mayovej slová uviedla, že premiérka fantazíruje, keďže EÚ už veľakrát odmietla opätovné otváranie dohody o brexite.

Podľa lídra opozičných labouristov Jeremyho Corbyna by vláda mala odložiť vystúpenie Británie z EÚ. Corbyn zopakoval podmienku, aby Mayová vylúčila brexit bez dohody, potom je pripravený prijať jej pozvanie na rokovanie a "diskutovať o rozumnom riešení" pre celú krajinu. Británia by mala opustiť EÚ 29. marca, stále však nie je jasné, za akých podmienok sa tento proces uskutoční.

Narazila na odpor

Manfred Weber, predseda Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS), najväčšej politickej frakcie v Európskom parlamente, v utorok uviedol, že pre Veľkú Britániu nemá veľký význam opätovne prerokovať tzv. írsku poistku (backstop) v dohode o brexite. Vyjadril sa tak krátko po tom, ako britská premiérka Theresa Mayová v Dolnej snemovni parlamentu vyhlásila, že chce požiadať Európsku úniu o opätovné otvorenie dohody o brexite a zmenu tzv. írskej poistky.

Spojené kráľovstvo by na základe írskej poistky malo zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu "tvrdej hranice" medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ. Podľa Webera je existujúca dohoda "kompromisom medzi mnohými záujmami". Uviedol, že pri jednostrannom pokuse o otvorenie dohody by sa nerokovalo opäť iba o írskej poistke, ale aj o otázke Gibraltáru, o tom, koľko musí Británia za odchod z Únie zaplatiť, či o právach občanov.

"Ak to znovu otvoríme, potom sa otvorí všetko. A ak mám byť úprimný, nevidím v tom veľký význam," konštatoval Weber podľa agentúry AP. Podľa neho by sa Londýn mal jasne orientovať na dlhodobý vzťah medzi oboma stranami. Mayová predtým, ako v utorok vystúpila v parlamente, telefonovala s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Potvrdil to jej hovorca, avšak neuviedol, o čom diskutovali. Britská premiérka vyzvala poslancov, aby ju podporili v jej snahe o "právne záväznú" zmenu írskej poistky, ktorú by mali nahradiť nešpecifikované "alternatívne opatrenia".

Macron hovorí o najlepšej možnej alternatíve

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok povedal, že dohoda o brexite je "najlepšou možnou dohodou" a nedá sa o nej opätovne rokovať. Informovala o tom agentúra AFP. Macron to vyhlásil na Cypre v čase, keď premiérka Theresa Mayová žiadala britských poslancov, aby jej dali mandát na opätovné otvorenie dohody o brexite a zmenu tzv. írskej poistky. Brusel však opätovné prerokovanie dohody o vystúpení Británie z Európskej únie odmieta.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petros Karadjias

Macron vyjadril nádej, že Mayová predstaví Únii kroky, ktoré zabránia brexitu bez dohody. Ak podľa Macrona Británia opustí 29. marca EÚ bez dohody, nastane situácia, ktorú "nikto nechce, ale mali by sme byť na ňu všetci pripravení".

