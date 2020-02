Zdroj: Michal Rusina

BRATISLAVA – Sviatok zamilovaných sa pomaly blíži. Ak stále neviete, kam vziať svoju polovičku, my to za vás vyriešime. Pripravte sa na temperamentnú šou plnú hudby a zábavy. Legendárni Cigánski Diabli vyrážajú na turné. Po úspešných koncertoch sa objavia opäť na jednom pódiu aj so skupinou Desmod. Čo tak stráviť večer so svojou láskou práve s hudobnými legendami?