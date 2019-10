VIDEO: Kočan Ficovi jeho telefonát nezabudol! Dnes ho vyzýva na odvetu

BRATISLAVA- Keď Robert Fico ešte ako premiér ukazoval, ako dokáže razantne robiť poriadky so štátnymi zamestnancami, niekedy si to nahral aj na video. To potom zavesil na sociálne siete, aby v putinovskom štýle vytváral svoj imidž silného a rozhodného muža na správnom mieste. Jednou z jeho obetí sa stal aj bývalý šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), Miroslav Kočan. Ten na verejnosti najskôr prezentoval ozdravný plán pre štátnu poisťovňu, po telefonickom rozhovore s Ficom, v ktorom ho expremiér pourážal, ho stiahol. Dnes sa karta obrátila. Kočan, v tejto chvíli jeden z členov Druckerovej Dobrej voľby, totiž Fica vyzýva na sociálnej sieti na ešte jeden telefonát. Chce expremiérovi vysvetliť, prečo je stratifikácia nemocníc potrebná a prečo by ju mal Fico podporiť.