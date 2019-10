Nárast minimálnej mzdy ľudí z biedy nevytrhne: Viac na ňom zarobí štát

Minimálna mzda ide znova hore. Zdroj: pixabay.com

Zdroj: Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Minimálna mzda má ísť opäť hore. Vláda pár mesiacov pred parlamentnými voľbami oznámila, že minimálka porastie zo súčasných 520 eur na 580 eur mesačne. Opatrenie, ktoré sa dotkne tisícok ľudí, zrejme bude platiť už od januára budúceho roka a to aj napriek dusnu, ktoré vyvolalo vo vnútri vládnej koalície. Časť ľudí si síce polepší, no o menej ako sa na prvý pohľad zdá. Na svoje si za to príde štát – na daniach a odvodoch.