Vallova viceprimátorka obchádza zákon: Parkovacia politika sa jej nedotkne

BRATISLAVA- Je viceprimátorkou Bratislavy, no v Bratislave nebýva. Lucia Štasselová býva v Marianke, ktorá napriek tomu, že susedí so Záhorskou Bystricou, už patrí do okresu Malacky. Nová bratislavská parkovacia politika sa jej ale nedotkne. Papierovo totiž žije v Bratislave. Podľa odhadu starostu Marianky podobne ako Štasselová nemá prihlásený pobyt v obci ďalších viac ako tisíc ľudí. Marianka tak prichádza ročne minimálne o 371-tisíc eur na podielových daniach.