ROZHOVOR Bugár o novej ére politikov: Beblavý už chodí a núka funkcie v polícii

Béla Bugár

BRATISLAVA – Len päť mesiacov pred parlamentnými voľbami stratila koalícia väčšinu. Z klubu Most-Híd odišli dvaja poslanci, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke strany Sieť. Martin Fedor a Katarína Cséfalvayová dnes už ohlásili vstup do ďalšej strany – Dobrá voľba Tomáša Druckera. Týmto krokom vraj ukázali svoje pomýlené hodnoty. Za ich odchodom môže byť aj riziko, že by sa do parlamentu už s Mostom-Híd nedostali, nakoľko preferencie strany klesli v prieskumoch pod hranicu zvoliteľnosti. Aj práve preto sa maďarský volič stal zrazu zaujímavým pre mnohých politikov. O tom, ako aktuálnu situáciu vníma a čo si myslí o krokoch niektorých politických súperov, sa Glob.sk porozprával v rozhovore s podpredsedom Národnej rady a predsedom Mostu-Híd BÉLOM BUGÁROM (61).