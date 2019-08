Ministerstvo financií nehovorí pravdu o tendri na licencie Microsoftu: Štát navyše zaplatí dvakrát

BRATISLAVA - Ministerstvo financií zavádza v zozname inštitúcií, pre ktoré vraj obstaráva licencie Microsoft za 48 miliónov eur bez DPH. Ide o nové cloudové licencie na zabezpečenie kancelárskeho softvéru pre približne štyridsať štátnych inštitúcií. Ministerstvo tvrdí, že to robí v ich mene a na základe prieskumu. To mal byť aj dôvod, prečo navýšili počet licencií zo súčasných 90-tisíc až na 101-tisíc. Podľa zistení Glob.sk je to však celé trochu inak. Mnohé inštitúcie potvrdili, že nové licencie používať nebudú. Ako ministerstvo teda prišlo na počet a cenu licencií, ktoré teraz obstaráva, je záhadou.