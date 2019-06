EXKLUZÍVNY ROZHOVOR Pálffy o Šatanovi: O tom, či ho podporím, rozhodne jeho vízia

BRATISLAVA – Len málo slovenských hokejistov má v NHL také renomé ako Žigmund Pálffy. 47-ročný rodák zo Skalice bol všade, kde pôsobil, extratriedou a útočníkom mimoriadných kvalít. Nikdy nebol tuctovým hráčom ako na ľade, tak mimo neho. Aj keď v posledných rokoch nebol na našej hokejovej scéne extra výrazný, neznamená to, že by nemal čo povedať do budúcnosti slovenskej reprezentácie, extraligy, do fungovania mládežníckych kategórii či do aktuálnych problémov nášho hokeja.