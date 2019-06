ROZHOVOR Ledecký o Kiskovej strane: Vládnuť so Smerom a SNS pre nás nie je možné

BRATISLAVA – Viac ako 20 rokov stojí na čele obce Spišský Hrhov. To, ako sa postavil k riešeniu rómskej problematiky, si všimli aj za hranicami. Ponúk vstúpiť do veľkej politiky mal niekoľko. Áno povedal až prezidentovi Andrejovi Kiskovi, s ktorým sa poznajú roky. V jeho novej strane sa chce zamerať na rozvoj regiónov a tvrdí, že na Slovensku musíme začať doťahovať veci do konca. O tom, čo ho presvedčilo vstúpiť do vznikajúcej strany, ako sa pozerá na kauzu firmy KTAG a aké sú jeho plány do budúcna sa Glob.sk rozprával s človekom, ktorý ako prvý potvrdil vstup do Kiskovej strany VLADIMÍROM LEDECKÝM (53).