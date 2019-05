Komentár Petra Hollého: Naši hokejisti to nedali. V športe totiž nič neobabrete

BRATISLAVA - Hokejový šampionát pre slovenské mužstvo skončil. A to napriek úspešnému vstupu, kedy sa nám podarilo poraziť Američanov. Slováci sa napriek neúspechu spoliehali na iných a prostredníctvom postupovej kalkulačky stále verili, že sa nám podarí prebojovať do štvrťfinále. Pre realizačný tím a samotných hokejistov nasleduje komplikované obdobie - zhodnotiť neúspechy a ich dôvody. Nedokázali sme totiž získať potrebný počet bodov a brány štvrťfinále sa nám uzatvárajú tesne pred nosom. A to dokonca na domácej pôde.