BRATISLAVA- V nedeľu mohli viacerí užívatelia najväčšej sociálnej siete na svete zažiť výpadky v jej funkčnosti. Výpadok sa dotkol aj ďalších služieb v portfóliu spoločnosti Facebook a to mobilnej komunikačnej platformy WhatsApp, sociálnej siete Instagram či chatovacej služby Messenger. Výpadky sprevádzajú Facebook v obmedzenej miere aj dnes, no nemali by sa dotýkať Slovenska.