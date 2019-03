Kiska má po prezidentských voľbách povedať, čo ďalej. V hre je aj Radičová

BRATISLAVA – O čom sa šepká už dlhšiu dobu, by sa malo čoskoro stať realitou. Na scéne by sa mal objaviť nový politický subjekt, za ktorým bude stáť súčasný prezident Andrej Kiska. Ten svoje politické plány sľubuje objasniť už od jesene minulého roka. Podľa informácií Glob.sk z prostredia politických kuloárov rokovania o podobe novej politickej strany vrcholia. Prezident údajne čaká na výsledok druhého kola volieb a následne má ohlásiť vznik novej strany. Súčasťou by sa mali stať aj známe tváre.