Sľuboval transparentnosť. Vallo pri šéfovi polície obišiel výberové konanie, vraj mohol

BRATISLAVA – Vo funkcii je iba dva mesiace a už musí vysvetľovať. Primátor Bratislavy Matúš Vallo je kritizovaný za to, že do riadiacej funkcie bratislavskej mestskej polície dosadil človeka bez transparentného výberového konania. Poslanec mestského zastupiteľstva má zasa vydávať príkazy v Mestských lesoch bez toho, aby na to mal kompetencie. Na pochybenia upozornil redakciu Glob.sk, ale aj iné redakcie mail podpísaný menom Stanislav Tokár. Podľa zastupiteľstva ide o hoax a antikampaň, ktorá je mierená voči osobe daného poslanca.