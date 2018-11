ROZHOVOR Odborník prehovoril o tom, čo čaká Trumpa po voľbách: USA sa rozdelili

BRATISLAVA – Voľby do amerického Kongresu sa skončili. Republikáni stratili väčšinu v Snemovni reprezentantov, v Senáte si naopak udržali prevahu. Výsledky hlasovania budú mať pre amerického prezidenta Donalda Trumpa a presadzovanie jeho politiky v Snemovni zásadný význam. Ak sa mu zákonodarci postavia, nastane problém so schvaľovaním zákonov. Po voľbách sa v médiách skloňuje možný impeachment a proces odvolávania. To, či je hrozba pre Trumpa reálna a ako sa môže zmeniť smerovanie zahraničnej politiky USA, porozprával v rozhovore pre Glob.sk expert na zahraničnú politiku -dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici Branislav Kováčik.