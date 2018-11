Vallo má najdrahšiu kampaň. Financovanie je účelové, sám nedal ani cent

BRATISLAVA- Matúš Vallo, jeden z favoritov na post primátora Bratislavy využíva právne kľučky na to, aby obišiel limit na financovanie svojej kampane. Ten má byť zo zákona 250 tisíc eur. V okamihu, ako sa začal k tomuto limitu blížiť, sa objavili takzvané “tretie strany”, ktoré mu pomáhajú tento limit bez problémov obísť. A to o ďalších 120 tisíc eur. Suma sumárum, Vallo minie astronomických takmer 400 tisíc eur na to, sa mohol stať primátorom Bratislavy.