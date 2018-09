ROZHOVOR Chmelár o politickej scéne: Tu nevládnu ľudia, ale eseročky

BRATISLAVA – To, že chce kandidovať za prezidenta oznámil svetu cez sociálnu sieť. Nerobí to vraj preto, aby sa dostal do politiky – aj keď to nevylučuje. Otvorene kritizuje súčasnú hlavu štátu Andreja Kisku za jeho postoj k voľbe ústavných sudcov. Podľa neho by Slovensko potrebovala novú ústavu a väčšie právomoci pre prezidenta. O tom, kto bude financovať jeho kampaň, kto ho podporí a ako vníma aktuálnu politickú situáciu sa Glob.sk rozprával s kandidátom na prezidenta a politickým analytikom EDUARDOM CHMELÁROM (47).