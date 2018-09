Boj o prezidentský palác: Kandidáti už minuli státisíce

BRATISLAVA - Do prezidentských volieb ostáva ešte šesť mesiacov, Slovensko je však už celé oblepené nádejnými kandidátmi. Zákon o voľbách prikazuje po novom každému z nich zverejňovať všetky výdavky spojené s kampaňou na transparentných účtoch. Glob.sk sa pozrel na to, ako naložili s financiami niektorí už známi uchádzači o prezidentský palác. V súčasnosti je v hre o kreslo prezidenta 13 kandidátov. Verejnosť čaká, koho do boja postaví vládny Smer-SD Roberta Fica a koaličná SNS Andreja Danka.