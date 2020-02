Čekovský v nemocnici na ARO: Otrava alkoholom!

Marián Čekovský si vtedy ako pravý východniar zaspomínal na nepríjemnú príhodu, ktorú má spojenú s alkoholom. „Ja osobne som prestal užívať alkoholické nápoje, keď som mal asi 7 rokov,“ prekvapil svojím výrokom hudobník... Práve tedy mal totiž prvú skúsenosť s touto metlou ľudstva.

„Došiel som zo školy, mama nechala doma takú malú bandasku s červeným vínom a povedala len sestre - neber to!“ začal rozprávať Čekovský. Lenže malý Marián o zákaze nevedel. A to bola veľká chyba. K neznámej tekutine si totiž privoňal a zlákala ho... Zobral ju teda von a s kamarátmi vypil. No potom to prišlo.

„Ja som prišiel domov, ovoňal som to a hovorím si, že to je nejaký jahodový sirup alebo višňový, tak som to zobral von medzi priateľov. Stiahli sme sa za mesto, tam bolo také gymnázium rozostavané v Humennom. A to vínko sme dopili a ja som skončil na ARO. Otrava krvi,“ zahlásil Čekovský, ktorý s odstupom času spomína na príhodu s úsmevom.